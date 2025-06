Alguacil de Broward califica de “error judicial” el arresto de tres mujeres oficiales

El alguacil del condado Broward, Gregory Tony, ofreció fuertes comentarios el viernes tras los arrestos de una sargenta y dos agentes de su departamento, acusadas de golpear a una reclusa.

Calificó a los cargos en contra de las uniformadas Denia Walker, Cleopatra Johnnie y la Sargenta Zakiyyah Polk como "un error judicial".

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Las empleadas del Departamento de Detención fueron arrestadas la semana pasada bajo cargos de agresión agravada tras un incidente ocurrido el 4 de octubre de 2022 que involucró a una mujer detenida por conducción bajo la influencia (DUI).

Según una orden de arresto, a la mujer le habían indicado ponerse la ropa de la cárcel cuando se desató una discusión.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Polk presuntamente la empujó, y después las tres la golpearon y patearon varias veces, de acuerdo a la orden de arresto.

Walker utilizó gas pimienta, mientras que Polk descargó su pistola eléctrica (Taser).

Broward Sheriff's Office

La mujer luego recibió atención médica por un hematoma bajo el ojo derecho, hematomas e hinchazón en la cara y porque tenía los dientes del Taser en la espalda.

Sin embargo, el alguacil insistió que la mujer se volvió combativa y atacó a las agentes y las lástimo. Además divulgó un vídeo este viernes que muestra el enfrentamiento.

"No voy a aceptar la naturaleza de estos cargos contra estas mujeres. En el vídeo se ve claramente que solo emplearon el nivel de fuerza necesario para conseguir que esta persona volviera a obedecer", declaró Tony. "Esto es sin duda un error judicial y muestra signos y síntomas de corrupción pública en sí misma, favores a los amigos".

Tony no ofreció detalles específicos ni compartió pruebas sobre la corrupción pública, pero reclamó a la Oficina del Fiscal Estatal para el condado por acusar a las uniformadas.

"¿Qué ha pasado en los últimos dos años que este caso ha estado sobre el escritorio de alguien, que de repente es el momento de acusar a estas agentes inapropiadamente de agresión agravada?", dijo Tony. "Sí, es tiempo de que especulemos, no olviden el hecho de que también somos investigadores. Los casos del fiscal estatal, el éxito que tiene, se basa en las espaldas de los investigadores de los cuerpos policiales y nuestra capacidad de poner casos completos y exhaustivos en frente de ellos que pueden procesar. Así que si esta idea de que vamos a perder las pistas que sugieren que hay algo que va mal, que hay una posibilidad de que tuvo lugar algún comportamiento inapropiado, voy a decirlo, y no me importa los sentimientos que se lastimen, porque no les ha importado ver que estas mujeres fueran arrastradas en frente de la televisión nacional esposadas y que sus familias y sus hijos pasaran por este tormento y todo lo que les está costando, su dignidad, su orgullo, su falta de sueño. No estoy adivinando, sé lo que se siente porque he pasado por ello. Así que más vale que el estado lo haga bien".

Tony quiere que se retiren los cargos y dijo que las oficiales serán reincorporadas después de que se complete una investigación de asuntos internos. También dijo que la oficina del alguacil pagará por sus abogados.

"Estas mujeres fueron esposadas, arrestadas y sus reputaciones han sido destruidas", dijo Tony. "No voy a permitir que estas mujeres se sientan avergonzadas y tengan que pagar abogados de alto precio cuando han sido justas".