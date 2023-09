Alex Díaz de la Portilla está en el centro de la polémica. No es la primera vez

Alex Díaz de la Portilla, comisionado de la Ciudad de Miami por el distrito 1, fue arrestado bajo cargos de lavado de dinero y corrupción en sus actividades como funcionario público. Pero esta no es la primera vez que el controvertido político del sur de la Florida está en el centro de una polémica.

Díaz de la Portilla, de 58 años, salió el jueves de la cárcel del condado Miami-Dade tras pagar una fianza y se declaró inocente de los cargos presentados en su contra.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

"Lo mismo que le está pasando al ex presidente Donald Trump a nivel nacional para que no gane su elección, me lo están haciendo a mí, a dos meses de las elecciones, para que yo no gane la mía", dijo Díaz de la Portilla.

El político cubanoamericano tiene una carrera de casi 30 años ejerciendo distintos cargos públicos desde que fue electo como representante estatal en 1994. Posteriormente ejerció como senador estatal del 2000 al 2010.

Tras perder contiendas para la Cámara de Representantes estatal en 2012 y el Senado estatal en el 2017, buscó un puesto en la Comisión del Condado Miami-Dade, pero fue derrotado en una elección especial en el 2018 por Eileen Higgins. En el 2020 llegó a la Comisión de la Ciudad de Miami, ocupando el asiento que dejó vacante WIlly Gort.

Pero su vida pública ha estado marcada por la polémica. A continuación un recuento de algunas de las controversias en que Díaz de la Portilla se ha visto involucrado.

ACUSADO DE CORRUPCIÓN (2023)

Díaz de la Portilla y el abogado William W. Riley Jr. salieron libres bajo fianza luego de que agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) los arrestaran por un cargo de lavado de dinero, tres cargos de compensación ilegal, un cargo de soborno y un cargo de conspiración criminal.

Díaz de la Portilla también está acusado de cuatro cargos de mala conducta oficial, un cargo de contribución de campaña que excede los límites legales y dos cargos de no informar sobre una donación. El abogado Riley Jr. -por su parte- también está acusado de no revelar gastos de cabilderos, según un comunicado del FDLE.

El comisionado rotundamente aseveró: "Yo niego todo, yo he tenido una carrera de integridad, honestidad. Fui senador estatal, representante estatal, ahora soy comisionado y nunca he tenido un escándalo, nunca he tenido un problema". Al tiempo que aseguró que todo es para difamarle y manchar su nombre.

Durante la investigación, los agentes habrían encontrado evidencia que indicaba que Díaz de la Portilla y Riley Jr. aceptaron más de $15,000 en pagos para la campaña judicial del hermano de Díaz de la Portilla a la Corte del condado de Miami-Dade, pero no los reportaron, como lo exigen los Estatutos de Florida, Capítulo 106.

Además, Riley Jr. presuntamente controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para lavar aproximadamente $245,000 en contribuciones políticas ocultas realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio de un permiso para construir un complejo deportivo en la ciudad de Miami, según informó FDLE.

Una investigación adicional determinó que Díaz de la Portilla también operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no sólo para apoyar la campaña de su hermano Renier, sino también para gastos personales. Los registros, señalados por FDLE, supuestamente mostraron que uno de los comités informó donaciones totales de aproximadamente $2,3 millones y el otro informó donaciones totales de más de $800,000, según señala el reporte de las autoridades.

ALTERCADO CON EL HIJO DE CARLOS GIMÉNEZ (2022)

En febrero del 2022, Díaz de la Portilla se vio involucrado en un incidente con el hijo del congresista federal Carlos Giménez en un restaurante de Coral Gables.

Carlos Giménez Jr fue arrestado tras acercarse al comisionado Díaz de la Portilla y golpearlo con la mano abierta en la cabeza, de acuerdo con el reporte de la policía de Coral Gables.

"Ya yo estoy cansado de toda la corrupción de la ciudad de Miami", dijo Giménez Jr al salir de la cárcel tras pagar una fianza.

ACCIDENTE EN VEHÍCULO OFICIAL (2022)

El comisionado Díaz de la Portilla estuvo en el centro de una polémica después de que el vehículo oficial en el que viajaba sufrió un accidente en enero.

El comisionado Joe Carollo confirmó que Díaz de la Portilla lo llamó para que llegara al lugar del accidente y Carollo pidió la ayuda de la abogada de la Ciudad, Victoria Méndez.

Según Carollo, un agente de la policía le dijo que Díaz de la Portilla estaba preguntando si su nombre tenía que aparecer en el reporte del accidente.

DEMANDA DE EX JEFE DE LA POLICÍA (2022)

El ex jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, presentó una demanda contra la Ciudad de Miami, el administrador Art Noriega, y los comisionados Joe Carollo, Alex Díaz de la Portilla y Manolo Reyes, tras considerar que fue despedido del cargo de manera injustificada.

Acevedo alegó que todos violaron su derecho a expresarse que protege la primera enmienda y tomaron represalias contra él cuando denunció en un memorándum lo que calificó como la corrupción tóxica que contamina al ayuntamiento de Miami.

En la demanda, además, afirmó que los comisionados utilizan a los policías y a sus recursos para impulsar sus propias agendas y no le permitieron implementar las reformas necesarias. \

FIESTA ILEGAL DURANTE CUARENTENA (2021)

Una inspectora de código de la Ciudad de Miami demandó al comisionado Díaz de la Portilla, al que antes había acusado de empujarla mientras ella realizaba una inspección en un centro nocturno que no tenía permiso para operar debido a la pandemia del COVID-19.

"Haga lo que tenga que hacer", le habría dicho Díaz de la Portilla a la inspectora Suzzane Nicholson, quien denunció que el comisionado la empujó.

Díaz de la Portilla negó que hubiera habido agresión alguna e insinuó que el comisionado Joe Carollo podría haber estado detrás del incidente.

VENTA DE ALCOHOL ILEGAL (2021)

El comisionado de Miami Joe Carollo acusó al comisionado Alex Díaz de la Portilla de apoyar establecimientos de venta de alcohol ilegal en su distrito después de que inspectores de código encontraron a Díaz de la Portilla en un negocio que fueron a inspeccionar.

Luego del incidente Díaz de la Portilla aseguró que se trataba de una vendetta política, al tiempo que reconoció que estaba en un negocio nuevo que funcionaba como club nocturno unos minutos después del toque de queda, pero alega que todo lo demás que ha rodeado este hecho es fabricación del comisionado Carollo.

Las cámaras corporales de agentes de la policía de Miami captaron al comisionado Alex Díaz de la Portilla hablando con inspectores de código que inspeccionaban un negocio que es almacén de día y club nocturno de noche, todo pasaba después del toque de queda en abril.

EMPLEADA DESPEDIDA (2021)

La policía estatal (FDLE) confirmó que estaba investigando a una empleada elegida por el comisionado Alex Díaz de la Portilla para la agencia de desarrollo económico Omni (CRA), que administra unos $68 millones de fondos públicos para el centro de la ciudad y en la que él presidía la junta directiva.

Jenny Nilo, que tenía un salario de más de $50,000 anuales, fue despedida por el director de la CRA.

“La señora Nilo es la víctima de una vendetta política de este señor que está protegido por intereses creados", afirmó Díaz de la Portilla.

EL PERRO DE SU EX ESPOSA (2011)

Un juez del condado Leon, en el noroeste de la Florida, emitió una orden de arresto contra Diaz de la Portilla en el 2011, luego de que el ex senador estatal desobedeció una orden para devolver un perro Weimaraner a su ex esposa.

Díaz de la Portilla y Claudia Davant eran dueños de dos perros Weimaraner y el juez que supervisaba el divorcio de la pareja le advirtió que pasaría 30 días en la cárcel si se negaba a entregar una de las mascotas.

Cuando el ex líder del Senado estatal no cumplió con la orden en el plazo previsto, otro juez emitió la orden de arresto, que Díaz de la Portilla calificó de ilegal.