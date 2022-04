Alex Cuba habla de su premio Grammy recibido bajo una tormenta de nieve en Canadá

Alex Cuba conducía a su casa en medio de una copiosa tormenta de nieve que se había desatado en la provincia de la Columbia Británica, en Canadá), cuando su agente le llamó por teléfono y le dijo: "Prepara un discurso".

Debido a la falta de visibilidad en la carretera, al artista afrocubano solo respondeió escuetamente "¿para qué?" y su sorprendido representante volvió a la carga: "¿No lo sabes? Has ganado el Grammy".

El músico ni siquiera había asistido a la gala, celebrada este año en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y en la que cantantes como Camilo, Pablo Alborán o Selena Gomez copaban todas las quinielas para hacerse con el gramófono dorado en su categoría, la de mejor disco de pop latino.

"Ganó la música y no una estrategia de marketing o una discográfica empujando a sus artistas”, afirmó Alex Cuba en una entrevista en la que dijo estar "flotando" tras el reconocimiento.

No obstante, el creador del álbum "Mendó" -en el que fusiona géneros como el jazz, el pop o el soul- reconoció que haber firmado con una discográfica "no determina la calidad o no de un cantante", e incluso no descartó acceder a alguna de ellas "si respetan la libertad artística".

En ocasiones se ha puesto en entredicho los veredictos de la Academia de la Grabación, organizadora de los Grammy, por ser más proclive a condecorar a artistas con un gran impacto y volumen de seguidores. Sin embargo, para Alex Cuba esto "está cambiando", se está valorando la música "desde adentro" y su premio "es buena prueba de ello".

"Ellos (el resto de finalistas en 'pop latino') mueven muchos números, por la razón que sea, pero yo no hago reguetón; yo hago música fina y elegante", añadió el cantautor y compositor cubano que lleva 23 años afincado en Canadá.

"UN GRAMMY AMERICANO ES MÁS QUE CUATRO GRAMMY LATINOS"

Era la cuarta nominación para Cuba, quien también ha ganado otros cuatro Grammy Latinos, pero ahora, según él, le ha cambiado la vida porque "el teléfono no ha dejado de sonar con fechas para todo el verano".

"También ha cambiado lo que dice mi biografía de Wikipedia sobre mí", bromeó el artista antes de compartir una especie de regla de tres en la que "un Grammy americano es más que cuatro Grammy Latinos".

El gramófono dorado le ha llegado con 48 años recién cumplidos y tras una reinvención musical durante la pandemia que le llevó a seguir profundizando con "Mendó" en esa mezcla de ritmos, tonos y melodías que caracteriza su trayectoria.

Cuba explicó que, de haberse dado algún año el galardón, tenía que ser este porque en anteriores nominaciones se enfrentaba a "figuras legendarias como Juanes, Shakira, Ricky Martin o Alejandro Sanz".

"Alejandro Sanz me escribió para felicitarme y me dijo: "Hermano, enhorabuena", pero aún no he podido responderle", dijo el cubano, quien se declaró admirador de la música de Sanz y del flamenco.

"EL ARTE MÁS PROFUNDO QUE EXISTE EN LA TIERRA ES EL FLAMENCO"

Alex Cuba es un gran apasionado de este género, incluyó en el repertorio de "Mendó" el tema "Corazón Gitano" junto a Antonio Carmona y reveló que está ayudando en la producción a jóvenes flamencos españoles.

"El arte más profundo que existe en la Tierra es el arte flamenco... es una manera muy intensa de expresarse, sale directamente del alma”, aseguró el cubano que ansía girar en España por las "satisfacciones" que puede granjearle el público y el recibimiento de su música, y para seguir aumentando su proyección internacional.

También en su país, que de acuerdo al cantante, está "embrujado" y donde buscan que se posicione políticamente a favor o en contra del régimen. No obstante, según el artista, "van a seguir esperando" porque solo se siente representado por "la justicia y la humanidad".

"Ningún país ni ningún humano es perfecto; tenemos que unirnos sin dedos acusadores de por medio", zanjó el cantautor que lleva con orgullo a su país de origen en su nombre artístico.