Alertan sobre nuevo estilo de fraude bancario

El fraude bancario se ha convertido en uno de los problemas más graves de las instituciones financieras y de clientes que tienen que probar que las transacciones que aparecen en sus cuentas son fraudulentas. Ese es el problema que tenía una televidente que le pidió ayuda al equipo deTelemundo 51 Responde.

Yanelys Fundora es muy activa en las redes sociales, donde a diario se comunica con sus casi 49,000 seguidores y recientemente les contó de un problema personal que tenía. “Me han depositado en mi cuenta 197 cheques falsos y la cuenta me la tienen en $30,000 negativos”, decía una de sus historias en Instagram.

En las redes, Yanelys le pidió ayuda a sus seguidores diciendo: “A ver si alguno de ustedes conoce a alguien que trabaje en un canal de televisión”, y a través de tags o etiquetas, su queja llegó al equipo de Telemundo 51 Responde.

Yanelys nos explicó que, a diario, alguien estaba depositando cheques falsos en su cuenta bancaria y retirando dinero. “Cuando entro me encuentro que eran como 17 cheques de $200 que no eran hechos por mí, diferentes nombres”, explica Yanelys. “Automáticamente llamo al banco, cancelo todo y me dijeron que me habían puesto un ‘hard hold’ en la cuenta. Pero al día siguiente entro al banco y me encuentro como con diez transacciones, más de 200, 400”, remarca.

Yanelys dice que la historia se repetía a diario y nos envió copias de los cheques que estaban entrando en grandes cantidades a su cuenta. Cuando le preguntamos cuántos cheques depositaron en su cuenta y cuánto dinero retiraron, respondió “305 cheques y retiraron $38,425”.

Nos comunicamos con su banco Wells Fargo quien luego de una investigación exhaustiva, trabajando con los otros bancos involucrados dijo: “Este caso que contó con un alto número de cheques fraudulentos negociados en otros bancos no es común”. Después de esa comunicación, Wells Fargo le cerró la cuenta a Yanelys y transfirieron sus fondos a su cuenta de ahorros. “De verdad que no hubiese sido por ustedes no hubiese podido”, agradece Yanelys.

El banco, quien como toda entidad financiera tiene sus protocolos para investigar fraudes así, dijo: “Nos complace que el problema se haya solucionado para nuestro cliente … Pedimos disculpas por la experiencia del cliente mientras trabajábamos en resolverlo. El fraude es una preocupación para la industria bancaria, y estamos comprometidos en hacer todo lo que podemos para proteger a los clientes y apoyar a las víctimas del fraude”.

