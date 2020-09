Alertan sobre mensajes de paquetes pendientes

Recibir un mensaje alertándole de un paquete pendiente puede resultar algo común en esto días, pero cuidado, tambien puede ser una estafa cibernética. Algo tambien común en estos días.

Una nueva estafa de “paquetes pendientes” en la que delincuentes cibernéticos envían un mensaje o texto incluyendo un malicioso enlace para robar información personal. Es motivo de alerta por parte de las autoridades para la población en general.

“No contesten inmediatamente o tengan cuidado”.

Para Sylka González, presidente y fundadora de “Erm Protect”, empresa en miami encargada de seguridad cibernética. Los mensajes son técnicas bien utilizadas por estafadores en el mundo de la internet.

Sylka María González, presidenta de “Erm protet”, dice que cuando la persona le dé un clic al link, puede que baje un software malicioso dentro de su computadora que puede extraer información o hacerle daño a la persona esto es conocido como los phishing attack”.

Si recibes estos mensajes o textos inesperados, lo más recomendable es no hacer clic en el enlace. Si piensas que el mensaje es legítimo, contacta a la empresa usando su propio sitio web o número de teléfono. No uses la información en el mensaje.

De recibir estos correos no deseados puede borrarlos y reportarlos a la Comisión Federal de Protección al Consumidor.