Alertan de estafas electrónicas al compartir las pantallas de sus dispositivos

Compartir su pantalla en un computador o dispositivo móvil ahora también es un peligro.

“Hace un par de semanas fui estafada por una red social, por Instagram”, asegura Olivia, quien dice que no hay distinción de edad para ser una víctima de este tipo de estafas. “Me mandaron un link y me pidieron que compartiera la pantalla de la transacción. Yo la compartí y ahí es cuando me robaron”.

Aunque según la fiscal general de Florida, Ashley Moody, son los adultos mayores, los más propensos. "Servicios bancarios, soporte técnico y cualquier otro acceso remoto a su computadora permite que le roben información personal y financiera".

Pablo Molina, experto en seguridad cibernética, explica que “lo que hacen los criminales con los datos que han robado, nombre, dirección, teléfono, muchas veces van a intentar abrir tarjetas de crédito o pedir préstamos en nuestro nombre”.

Las estafas por compartir pantalla funcionan de modo sencillo. Primero le entrará una llamada automática fraudulenta. También le podrían llegar links o mensajes de texto.

Una vez usted contesta o accede un estafador se hará pasar por representante de un negocio que usted conoce como un banco o una empresa de tecnología. Para facilitar las cosas le podría pedir que comparta su pantalla y ahí está la trampa.

Con el acceso completo, pueden hackear sus cuentas y robarle información personal.

“Es muy importante que miremos la actividad de transacciones en nuestras cuentas, al menos una vez al mes”, aconseja el experto en seguridad cibernética.

El FBI rastrea el origen de muchas de estas estafas en la India, sin embargo, se sabe que ocurren en todo el mundo.