Alertan de casos inusuales de influenza

La directora del Departamento de salud del condado Palm Beach les informó a los comisionados que estamos en presencia de un inusual inicio de temporada de influenza o flu, y le urgió a toda la comunidad a vacunarse contra el flu lo antes posible.

Ya les hemos explicado que los síntomas del coronavirus y de la influenza o el FLU pueden ser muy similares, por esta razón la directora de salud del condado Palm Beach advirtió que los hospitales podrían saturarse si las personas con síntomas comienzan a presentarse.

Dra. Alina Alonso, Directora Dpto Salud de Palm Beach, dice:

“Si una persona tiene los típicos síntomas que son fiebre tos dolor de garganta esos son exactamente igual no vas a poder diferenciarlo a no ser que se hagan el examen así que por favor no vayan corriendo a la sala de emergencia”.

La Dra. Alonso señaló que casos de influenza a y b ya han aparecido en el condado, un poco antes de lo normal.

“Empieza en octubre y ya estamos viendo casos aquí en el condado tanto de influenza a como influenza B y es inusual usualmente vemos casos de influenza B más hacia diciembre enero y febrero”.

Por esta razón, vacunarse contra la influenza ahora, ayudaría a aclarar si se pudiera tratarse de un caso de COVID-19

La recomendación es que todo adulto y niño mayor de seis meses y que no tengan contraindicaciones se vacunen contra el flu.

Hay que tomar en cuenta, según dijo la Dra Alonso, que son dos semanas desde que uno se aplica la vacuna hasta que el cuerpo crea los anticuerpos necesarios para poder combatir a la influenza que como dijo tiene los mismos síntomas que el COVID.