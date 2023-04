Alertan ante posibles fraudes con inteligencia artificial

La oficina del alguacil del condado Martín ha utilizado la inteligencia artificial para arrestar a criminales, pero es solo cuestión de tiempo para que estos criminales también la puedan usar para cometer estafas, especialmente duplicando la voz de un ser querido.

El Capitán Rubén Romero, de la Oficina Alguacil Condado Martin, dice: “no hemos recibido por ahorita un reporte que alguien use la voz artificialmente de un familiar con ciertas aplicaciones que hay para los celulares por computadora no hemos recibido eso, pero si hemos visto que se está usando más”.

Por esta razón y ante el avance de la tecnología especialmente la de la inteligencia artificial las autoridades, quieren poner a la comunidad en alerta, especialmente a los adultos mayores en lo que se conoce como la estafa a los abuelos

“Si ellos reciben una llamada telefónica, que eso es normal, eso es a lo que ellos están acostumbrados, nunca se esperaban que a la otra línea va a haber una persona usando inteligencia artificial para defraudar la voz de su familiar y pedirles dinero”

El estafador usualmente llama diciendo que tiene una emergencia y que necesitan dinero urgente. Las autoridades recomiendan que de inmediato verifiquen la Información llamando a la policía o a otro familiar, también recomiendan.

“Los familiares deberían de tener una palabra clave para que sepan que es el familiar en la otra línea del teléfono porque usualmente la inteligencia artificial no puede recoger esas palabras o no va a saber cuál es su palabra clave me entiendes y uno también tiene que preguntar varias preguntas, preguntas personales porque usualmente no tienen esa información”.

Según la policía los estafadores podrían usar la voz de cualquier persona obteniéndola de las redes sociales, razón por la cual hay que estar muy atentos a estas posibles estafas.