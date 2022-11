Alerta por posibles empleados falsos de FPL

Este martes dos hombres tocaron a la puerta de una casa en Pembroke Pines, y pero fueron interrogados por la dueña que les increpó a través de su cámara con un: "¿Cómo puedo ayudarlo?".

Uno de los hombres le respondió que estaban haciendo una actualización de los medidores de la FPL, que si podía hablar con ella 30 segundos, pero a la dueña de la vivienda varias cosas les resultaron sospechosas.

“Ellos no tenían un logo de la compañía con la que ellos trabajan”, recuerda la mujer, quien les pidió una identificación que tampoco tenían.

“Eran dos: el no se identificó, no dijo: ‘mira, el está conmigo o viene a entrenar, nada de nada”, remarca la mujer, quien les ordenó salir de la propiedad y que no regresaran.

Tras contactar a la FPL, sus representantes confirmaron que no había ninguna visita programada a la casa en cuestión.

Bianca Soriano, vocera de FPL, alerta que verifique siempre las personas que puedan llegar a su hogar.

Esta sugerencia coincide con una campaña que en noviembre suelen lanzar las empresas de servicios públicos para evitar que sea víctima de una estafa. Las relaciones con la FPL, son de las más comunes, principalmente las llamadas en las que le dicen que tiene un pago pendiente.

Aunque la dueña de la casa prefiere mantenerse en el anonimato, quiso compartir su historia para alertar a la comunidad.