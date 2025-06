Alerta por estafas con voces clonadas por inteligencia artificial

Las estafas con voces creadas por inteligencia artificial van en aumento, según el FBI. Los delincuentes imitan la voz de un ser querido para pedir dinero, especialmente a adultos mayores. La agencia advierte que estas estafas son cada vez más creíbles y peligrosas.

El FBI dice que herramientas capaces de imitar voces humanas están siendo utilizadas por estafadores para hacerse pasar por familiares —como un nieto en apuros— y convencer a las víctimas de entregar grandes sumas de dinero.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Algunos ya saben que eso sucede y relatan: "Me entró un mensaje al teléfono de un conocido diciendo que estaba enfermo. Se me olvidó contestarle. Al rato veo que aparece un mensaje con mi voz contestándole. ¿Será que la inteligencia artificial me clonó la voz?"

Angela Gómez, experta en Inteligencia Artificial, explica que "en ese caso, a no ser de que le hayan clonado su cuenta, pudo ser que haya activado sin querer el altavoz y se haya grabado un mensaje de respuesta, puede pasar. Pero si, ya nos pueden clonar. Ya hay chatbots que te responden completamente natural los mensajes tanto escritos como hablados".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Los chatbots son esos asesores virtuales que parecen ser humanos. Por eso la experta en inteligencia artificial dice que es importante asegurarte de que en realidad estás hablando con la persona que piensas ya que la tecnología se está usando para clonar la voz de tus seres queridos.

Un consejo es tener una palabra u oración como contraseña que te pueda dar tu familiar o amigo para asegurarte de que estas hablando con él.