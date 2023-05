Alerta ante aumento de estafas en anuncios de alquileres de casas en redes sociales

Los engaños o scams, en la Internet están a la orden del día, especialmente cuando se trata de rentar o comprar un inmueble.

"Escuchamos casos en donde hasta nosotros caemos en esos scams y engaños", reconoce la agente de bienes raíces, Elisa Zamora.

Muchos de estos engaños se encuentran en todo tipo de plataformas online especializadas, como Zillow, Rentlr o Apartments.com; pero expertos piden especial precaución en lugares como Facebook Marketplace, el cual es muy popular en estos días.

La agente de bienes raíces llama la atención "sobre todo, cuando es algo súper atractivo, pones ese anuncio y te empieza a llegar las llamadas y mensajes. Es una plataforma útil cuando es algo real, pero cuando no, hay que tener muchísimo cuidado".

Un precio que resulta extremadamente barato puede ser, según experto, la primera señal de alerta para ser más precavidos y mirar todo con lupa.

"Cuando es muy bueno para ser verdad, ya sea el precio o los términos, esa es la primera bandera roja que debemos tener mucho cuidado", advierte Zamora, la agente de bienes raíces.

Otra de las recomendaciones al ver una publicación engañosa, es investigar más sobre la persona o institución que haga la publicación. Cuando el perfil del individuo poco confiable, y hay comentarios sospechosos, puede ser otra señal advirtiendo de la posible estafa.

Pero no siempre son sitios, "hay muchas veces que no es por medio de websites, es un rentero, una persona que está rentando su apartamento o casa".

Los expertos aconsejan que nunca envíe dinero antes de cerrar el contrato. Los estafadores siempre buscan una excusa para atraparte y que pagues antes de tiempo una parte.

"Sobre todo, nosotros los latinos, ¿somos muy de palabra, no? Decimos que como él me dijo, ella me dijo y pues ahí quedamos. Pero incluso, en estas situaciones donde quieras hacerlo discretamente, tienes derecho a tener contrato y tenerlo todo por escrito", aconseja la agente de bienes raíces, Elisa Zamora.

Se aconseja que tenga mucha precaución, sobre todo en las redes sociales. Recuerde también que, si ha sido víctima de algún engaño, usted tiene derechos e ir a la policía local a reportar el incidente es lo recomendable.