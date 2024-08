Alcaldesa de Miami-Dade responde a quejas por condiciones en albergue de animales

Este verano, activistas que abogan por el bienestar de los animales se manifestaron afuera del albergue de animales de Miami -Dade en el Doral para quejarse, entre otras cosas, de lo que califican de pésimas condiciones dentro del albergue de Medley habilitado como refugio de emergencia debido a la sobre población de animales y que no cuenta con aire acondicionado.

El albergue se suponía sería una solución temporal para lidiar con la sobrepoblación de animales, pero, como la situación persiste, la alcaldesa del condado se está viendo obligada a buscarle una solución permanente.

“Esto no es para largo plazo. Nosotros pensábamos cuando yo empecé hace un año, pensábamos que la sobrepoblación iba a llegar a un nivel y entonces volver a bajar. Ahora sabemos que no”, dice Annette Jose, la directora del servicio de animales de Miami-Dade.

Hace dos meses reportamos como activistas lograron que una empresa privada donara ventiladores comerciales para que los más de 100 perros albergados ahí pudieran sobrellevar las altas temperaturas del verano. En ese entonces, buscando sacar a los perros de ahí, activistas pidieron que el condado hiciera eventos de adopción semanales en Medley y se hicieron.

“Desafortunadamente, no hemos tenido las adopciones que quisiéramos tener. Creo que en las últimas cuatro semanas ha habido cuatro adopciones aquí en Medley”, dice Annette Jose.

Viendo que el problema de la sobrepoblación persiste, la alcaldesa Daniella Levine-Cava ha pedido que se investiguen otras opciones para albergar a los perros de Medley. En récords públicos, encontramos que, pese a que el presupuesto actual tiene estipulado $77.000 para reparaciones y renovaciones en Medley, casi todo se ha ido en reparar la estructura vieja y no se hizo una sola renovación.

Cuando le preguntamos a la alcaldesa si tenía la intención de renovar el albergue dijo: “estamos con una instalación que sirve pero no es ideal pero no es para largo término queremos usar otro sitio, estamos buscando”.

Mientras tanto, el condado dice que está trabajando con otras organizaciones para trasladar a algunos perros de Medley a otros estados donde pueden ser adoptados y promoviendo la adopción local.

Por su parte los activistas dicen que seguirán luchando para mejorar las condiciones dentro de los albergues, alegando que hay una enfermedad respiratoria propagándose en los refugios y que pese a que el condado tiene la designación de “no Kill” donde no se sacrifican mascotas, muchas mueren.

Solicitando récords públicos nosotros verificamos que al menos 25 perros fueron sacrificados el último año luego de ser tildados agresivos o porque están enfermos. “Tiene que haber una razón como que el perro ha mordido, ha sido agresivo, está enfermo, está sufriendo”, asegura Annette Jose.

Dentro de los perros sacrificados se encuentra Chanel, que fue entregada al albergue por una familia que quedó desamparada. “La perra super nice, no tuve problemas con ella, cariñosa. Entonces la adopté”, cuenta Roger Amador, quien dice que después que pagó por la adopción, el albergue procedió a esterilizar a Chanel, un requisito para que un animal sea adoptado.

“El día siguiente yo voy a recogerla y la perra estaba tan herida que no podía levantarse de su jaula entonces me dijeron que trataron de forzarla porque yo me la tenía que llevar y que la perra gruñó y por eso dicen que era peligrosa y la mataron”, remarca Amador.

La directora Annette Jose dice que así no sucedieron las cosas. Ella asegura que la perra tenía historial de agresividad y que cuando se dieron cuenta que Roger la había adoptado, frenaron la adopción para protegerlo.

Cuando le preguntamos an Annette Jose porque dejaron que Roger adoptará a Chanel si ella era agresiva, nos contestó: “Eso fue un error en comunicación entre los empleados”.

Annette Jose dice que ellos logran salvar 93% de las mascotas que entran en sus albergues y que está de acuerdo con los activistas de que el mejor sitio para una mascota no es un albergue sino un hogar por lo que exhorta a la comunidad a que los adopten.