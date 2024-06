Miami-Dade: Alcaldesa pide investigación tras ejercicio de bomberos que dejó un herido

MIAMI, Florida - Un incendio estalló en un edificio de tres pisos en la cuadra 6500 de la calle 36 del noroeste, frente al Aeropuerto Internacional de Miami, durante un ejercicio de entrenamiento del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade el viernes.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, está impulsando una investigación tras el incidente. Un hombre fue hospitalizado mientras los equipos combatían el incendio de tercera alarma en el edificio cercano al aeropuerto.

El incendio comenzó alrededor de las 10:30 am en el edificio de tres pisos. "Me entristeció profundamente saber sobre el accidente ocurrido durante un ejercicio de entrenamiento con el personal de rescate de bomberos de Miami-Dade", declaró la alcaldesa Levine Cava. "He pedido a nuestro Jefe de Seguridad Pública que lidere una investigación completa de los eventos que ocurrieron ayer junto con una revisión exhaustiva de los protocolos y prácticas, para asegurar que hagamos todo lo posible para prevenir un incidente similar en el futuro y mantener a salvo a nuestros bomberos y socorristas".

Imágenes aéreas mostraron humo saliendo del edificio mientras múltiples equipos de bomberos de Miami-Dade respondían, usando escaleras para llegar al techo y rompiendo ventanas para entrar. Más de 30 vehículos de rescate acudieron a la escena, incluyendo camiones de bomberos y ambulancias.

Los bomberos han informado de múltiples pacientes atendidos en el lugar.

Fuentes on conocimiento directo del entrenamiento dijeron que el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade estaba en el edificio con un incendio real. Las fuentes afirmaron que había una persona dentro del almacén que no debía estar allí, resultando herida y llevada a un hospital local. Su identidad y estado se desconocen. Telemundo 51 captó imágenes de un helicóptero de Miami-Dade Fire Rescue transportando a una persona al Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial.

Los funcionarios de rescate de bomberos confirmaron que una persona fue transportada al principal centro de trauma, pero dijeron que el paciente no es un empleado de Miami-Dade Fire Rescue. Más temprano el viernes, las autoridades dijeron que había varios pacientes siendo evaluados en el lugar. La causa del incendio está bajo investigación.