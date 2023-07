EN VIVO: alcaldesa de Miami-Dade ofrece una actualización sobre el estado de Freddy Ramírez

MIAMI, Florida - La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ofrece una conferencia de prensa sobre la recuperación del director de la policía del condado, Alfredo "Freddy" Ramírez después de que se disparó en un aparente intento de suicidio durante el fin de semana.

Levine Cava está acompañada de miembros de la Comisión de Miami-Dade.

También se prevé que Levine Cava aporte información sobre el nombramiento de la subdirectora Stephanie Daniels, quien ha estado en el Departamento de Policía de Miami-Dade desde 1992, como directora interina.

Sobre el estado de Ramírez, la policía de Miami-Dade dijo este martes en un comunicado que su director continúa “recuperándose positivamente después de la cirugía”. Agregaron que “está recibiendo atención médica excepcional en Tampa y dieron gracias a "la comunidad y a la familia policial por toda sus oraciones, apoyo y fuerza”.

El director de la policía de Miami-Dade habría podido hablar después de su cirugía, tras el incidente del domingo en Tampa, según escuchó en conversaciones con la familia, el presidente del sindicato de la policía de Miami-Dade.

Ramírez asistía a la conferencia anual de la Asociación de Alguaciles de Florida en Tampa el domingo cuando se vio involucrado en una especie de disputa doméstica con su esposa en un hotel, dijeron las autoridades.

Ramírez salió del hotel y conducía por la I-75 en el vecindario de Riverview, hacia el extremo sur del condado de Hillsborough, cuando se detuvo y se disparó, dijeron las autoridades.

Mientras las autoridades avanzan con la investigación, Telemundo 51 conoció que Ramírez y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, conversaron por teléfono el propio domingo, aunque la alcaldía no especificó la hora ni el contenido de esa llamada.

Levine Cava emitió un comunicado el lunes, deseando lo mejor para el director de MDPD.

“Después de una herida crítica en Tampa ayer, el jefe Ramírez está hospitalizado y en condición crítica pero estable”, dijo el comunicado. "Todo lo que importa en este momento es el bienestar del jefe Ramírez, y me uno a su familia, sus seres queridos y todo el Departamento de Policía de Miami-Dade y la familia del condado de Miami-Dade para orar por su pronta recuperación".

LOS SUCESOS DEL DOMINGO

El alguacil del condado Hillsborough, Chad Chronister dijo que Ramírez estuvo involucrado en una disputa doméstica en el hotel de Tampa donde se encontraba y que tras el incidente condujo hacia el sur por la autopista I-75. Se detuvo en la milla 244 cerca del área de Riverview, a unos 20 minutos del hotel donde se había hospedado en el centro de Tampa y se disparó un tiro en la cabeza, según el alguacil.

Ramírez, de 52 años, fue llevado de emergencia al Hospital General de Tampa, donde fue sometido a una cirugía este lunes.

"Sabemos que probablemente tenga un largo camino por delante, muchas cirugías, pero va a sobrevivir", dijo.

INCIDENTE REPORTADO EN HOTEL DE TAMPA

El reporte de la policía de Tampa dado a conocer en la tarde de este lunes señala que este domingo, justo después de las 6:30 p.m., oficiales de ese cuerpo policial respondieron al informe de un hombre con un arma afuera del hotel Marriott Waterside, donde se realizaba la Conferencia de Verano de la Asociación de Sheriffs de Florida de 2023.

Los oficiales llegaron y recibieron información de tercera mano que alegaba que un hombre se había apuntado con un arma. La seguridad del hotel informó a los oficiales que llegaban que el individuo estaba ahora en el piso 12, según el reporte policial.

"No hubo testigos de primera mano ni imágenes de cámaras de seguridad que capturaran el supuesto incidente", según la policía.

A las 6:50 p.m., los oficiales se acercaron afuera de la habitación del piso 12 y una mujer blanca salió de la habitación, seguida por un hombre blanco que fue identificado como Alfredo Ramírez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Al hablar con los oficiales que respondieron sobre el presunto incidente informado, Ramírez declaró que había estado involucrado en una discusión con la conocida mujer; sin embargo, no había mostrado un arma de fuego. Después de un interrogatorio adicional, Ramírez afirmó que no tenía intención de hacerse daño a sí mismo ni a los demás, según el reporte.

La mujer que estaba con él corroboró que tuvieron una discusión y que a ella no le preocupaba que su seguridad peligrara. De acuerdo con la policía no había evidencia de un crimen o peligro inmediato y no hubo arrestos.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Los detalles que rodean el incidente están siendo investigados conjuntamente por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Mark Glass, Comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley en la Florida dijo que los investigadores están realizando entrevistas para identificar testigos y obtener evidencia en video que nos ayude a recomstruir lo que ocurrió el domingo. "La información que podemos divulgar es limitada en estos momentos".

Ramírez anunció este año su postulación para alguacil en 2024 para tratar de mantener su puesto como jefe del departamento de policía.

Se unió a la policía de Miami-Dade en 1995 y se abrió camino en las filas. Se convirtió en director de policía en 2020 y luego recibió un nuevo ascenso a jefe de seguridad pública del condado de Miami-Dade.

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, existen recursos para obtener ayuda. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día con recursos en español a través del 1-800-273-8255 y en su sitio web ofrece servicios que incluyen un chat en vivo. Pulsa aquí para más información.