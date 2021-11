Alcalde y comisionados de Miami buscan la reelección

El alcalde de Miami, Francis Suárez, espera reelegirse el martes tras una campaña en la que demostró que es capaz de recaudar millones de dólares.

Suarez, de 44 años, logró reconocimiento a nivel nacional por sus esfuerzos para atraer inversionistas en tecnología a la ciudad.

La contienda por la alcaldía de Miami no es partidista y aunque Suárez está registrado como republicano, criticó en ocasiones al ex presidente Donald Trump y al gobernador Ron DeSantis, por su insistencia en prohibir que las municipalidades locales impusieran el uso obligatorio de mascarillas.

En el 2017, cuando el alcalde Tomás Regalado no pudo contender por límite de términos, Suárez ganó con el 86% de los votos y no debería tener problemas para lograr la reelección frente al empresario Max Martínez, Marie Exantus, el ex policía Frank Pichel y la abogada Mayra Joli, cuyo nombre aparece en la boleta aunque no reside en la ciudad.

Suárez y su comité de acción política han recaudado más de $5 millones, en comparación con $28,000 de todos sus contendientes combinados.

Pero también hay dos asientos en disputa en la comisión de la ciudad, en contiendas en las que se espera que los actuales comisionados logren reelegirse.

Por el distrito 3, el comisionado Joe Carollo es amplio favorito sobre sus contendientes Andriana Oliva, Quinn Smith y Miguel Solimán.

El comisionado Jeffrey Watson también es el favorito para reelegirse por el distrito 5 ante François Alexandre, Zico Fremont, Michael A. Hepburn, Christine King, Revran Shoshana Lincoln y Stephanie S. Thomas.