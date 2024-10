Alcalde de Miami veta propuesta de pensión vitalicia a comisionados

El alcalde de Miami, Francis Suárez, vetó el miércoles una polémica votación de los comisionados de la ciudad que les daría pensiones vitalicias.

La votación de 3 a 2 del martes pasado revivió un programa de pensiones que finalizó en 2009 durante la crisis financiera. El veto del alcalde revierte esta decisión.

Según el programa, los comisionados y el alcalde de la ciudad serían elegibles para una pensión después de cumplir siete años en el cargo.

"En este período intermedio de veto, el abogado de la ciudad me advirtió que si firmaba la legislación y aceptaba la pensión, crearía un derecho adquirido que no podría deshacerse por ninguna acción o reconsideración posterior de la comisión", escribió Suárez en su mensaje de veto. "Esto me habría garantizado un beneficio de más de cuatro millones de dólares. Al acercarme a los 16 años de servicio público, nunca esperé ni busqué tal beneficio, y no creo que sea justo para los residentes de esta ciudad, que trabajan duro y pagan impuestos".

La propuesta fue presentada por el comisionado Miguel Ángel Gabela, quien argumentó que el trabajo del comisionado es de 24 horas al día, 7 días a la semana y que las pensiones son justas.

La comisión de la ciudad todavía tiene el poder de anular el veto del alcalde con un voto de cuatro quintos.