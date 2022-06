Alcalde de Hialeah anuncia transporte gratis en la ciudad

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, anunció viajes gratuitos en autobús, para los residentes de la ciudad, luego de la aparición de nuevos autobuses y un autobús adicional a la ruta Marlin para reducir los tiempos de espera de la población en las paradas.

En una conferencia de prensa ofrecida después de las 10 de la mañana de este jueves, el alcalde Esteban Bovo anunció que transporte gratuito en Hialeah y accesible para todos los residentes que decidan tomar los autobuses de la ciudad ya es una realidad.

“Desde este momento en adelante las guaguas en Hialeah son gratis, simplemente puede montarse. No solo le va a dar una avenida a quienes usan nuestro sistema (de transporte), estamos conscientes de que no tiene ahora que estar manejando dinero con él que maneja la guagua y posiblemente ahora ese bus no tiene que parar tantas veces o demorarse”, explicó el alcalde Bovo.

Con la creciente inflación y los precios de la gasolina por las nubes, la ciudad está tomando medidas para ayudar a sus residentes, haciendo que el transporte sea gratuito y más conveniente para toda la población de Hialeah.

Justo Espinosa, gerente del departamento de tránsito de Hialeah dijo que esto “es una ayuda bastantemente grande con la crisis de la gasolina, ahora se puede mover la gente en la ciudad de forma gratis”.

La expansión de Freebee, un servicio de transportación gratis mediante el que usted puede llamar a un auto que le lleva a su destino. El programa tiene carros eléctricos de la marca Tesla, que contribuyen a preservar también el medio ambiente con menos emisiones al medio ambiente.

Hasta el momento el costo para transitar en los autobuses de la ciudad si no contaba con un permiso especial era de 2.25, ya está en efecto la gratuidad del transporte en la ciudad.

El sistema de tránsito de la ciudad incluye además a la ciudad de Hialeah Gardens, así que parece ser una buena noticia para ambas ciudades. Mensualmente unas 20 mil personas transitan en el servicio de autobuses de Hialeah y con esta medida se espera sean más las personas que lo utilicen.