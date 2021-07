Alarmantes cifras de contagios de COVID-19 en Florida

Largas filas para la prueba de COVID-19, ese fue el panorama este jueves en el Parque Amelia Earhart en Hialeah, en momentos en que Florida alcanza una alta tasa de contagio.



“Se relajaron las medidas. Las personas dejaron de usar mascarillas, tanto vacunados como no vacunados y esto ha influido en la incidencia que estamos teniendo”, dice la Dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami-Dade College.



Por eso, no es de extrañar que se registre un pico histórico, por encima de los 12,000 casos diarios, cifra alcanzada en enero con casi 20,000 casos, seguida por la de hoy, que ascendió a 16,038. El contagio se atribuye a un grupo específico.



“Personas menores de 40 años, que no se han vacunado y han contribuido a que la transmisión también aumente”, explica la Dra. Garcés.



“Por otro lado, tenemos que recordar que la Florida es un estado muy turístico, y muchas personas de otros países han venido a disfrutar sus vacaciones, como también personas de otros estados que tienen una alta incidencia en estos momentos de la enfermedad”, añade.



Más del 80% de los nuevos casos se debe a la variante Delta, considerada más agresiva y contagiosa.



En los últimos nueve días, el hospital Jackson ha visto un incremento de casi el triple de las hospitalizaciones por COVID-19: de 91 casos a 217.



“Esta pandemia es real, está en estos momentos subiendo de nuevo, y la única manera en que nosotros podemos reducir los contagios es vacunándonos”, señala el Dr. Carlos Migoya, presidente del Jackson Health System.



En Miami Dade, solo el 61% de la población está completamente vacunada; en Broward, el 51%, y en Palm Beach, el 50%.



En tanto, el estado solo alcanza el 58% de vacunación total, lejos de la protección de la inmunidad de rebaño, a partir del 75%.



Y ante la variante Delta, los expertos consideran una dosis de reactivación entre personas vacunadas.