Al menos tres personas en el condado Collier dan positivas al virus del nilo occidental

Tres personas en el condado Collier dieron positivas al virus del nilo occidental, una enfermedad que es transmitida por mosquitos, ante ello el departamento de salud de la localidad emitió una alerta de salud.

Esta alerta ha sido emitida en todo el condado, pero las autoridades tienen especial atención en la ciudad de Naples, Immokalee, Golden Gate y Ave Maria donde se han reportado el mayor número de mosquitos con este virus.

El distrito para el control de mosquitos del condado había detectado hace un mes que un grupo de esta plaga tras ser examinado, tenían el virus del nilo occidental.

“El mosquito ya infectado que viene desde las aves, el portador de esto son las aves. El mosquito pues pica al ser humano o pica al caballo”, explica Hugo Leon, epidemiólogo del departamento de salud del condado Collier.

Esta enfermedad también conocida como la fiebre del nilo, en el 80 por ciento de los casos puede ser asintomática para los humanos. Un 20 por ciento experimenta síntomas como dolores articulares y fiebre, y solo un por ciento de este grupo podría tener serias complicaciones.

El epidemiólogo del condado Collier advierte que “cuando ya se parece a una meningitis, cuando ya tienes rigidez en la nuca, cuando ya tienes estupor, toma de conciencia, no puedes caminar, parálisis, esa es la parte severa o neuro invasiva del west nile (nilo occidental)”.

Este epidemiólogo del condado considera que no ha sido posible hasta el momento crear una vacuna contra este virus pues posee una estructura muy cambiante.“Es parecido al FLU, no es el mismo west nile que teníamos el año anterior, por lo tanto, el estudio de una vacuna no ha sido factible todavía”, acota Hugo Leon.

Para evitar contraer esta enfermedad la principal recomendación de las autoridades es evitar las aguas estancadas alrededor de las casas y usar repelente contra insectos.