Ahorre dinero en la declaración de impuestos

Durante la temporada de impuestos los contribuyentes buscan formas de ahorrar dinero para no desembolsar mucho de su bolsillo a Tío Sam. Si eres uno de los millones que trabajan desde casa, es posible que te preguntes qué deducciones puedes incluir en tu declaración de impuestos y qué créditos se redujeron después de la pandemia.

Miguel Burgos, experto en TurboTax y contador público certificado, menciona que los empleados que trabajan desde casa no tienen la misma oportunidad tributaria que en el pasado. Si eres empleado, no podrás reclamar la deducción de la oficina en el hogar en tus impuestos federales hasta 2025. Sin embargo, a partir de 2026, si no hay cambios en la ley, los empleados podrían empezar a reclamar gastos de oficina en el hogar.

Si trabajas por cuenta propia, tienes dos opciones: puedes dividir tus gastos según el porcentaje de espacio utilizado para tu negocio o utilizar la opción simplificada y deducir 5 dólares por cada pie cuadrado de espacio utilizado para tu negocio, hasta un máximo de 300 pies cuadrados.

En cuanto a gastos personales, debes tener en cuenta una regla general: los gastos personales típicamente no son deducibles a menos que estén específicamente en el código del IRS. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, si pagas intereses en tu hipoteca, eso puede ser considerado una deducción legítima de impuestos.

Tenga en cuenta que si suele recibir un reembolso, quizás este año reciba menos dinero. Alejandra Castro, portavoz del IRS, explica que no hubo pagos de impacto económico como los pagos de estímulo, el crédito tributario por ingreso del trabajo se redujo bastante para los contribuyentes sin hijos, y el crédito por hijos también bajó significativamente.

Si necesitas ayuda con la preparación de impuestos, el IRS ofrece recursos gratuitos en persona o en línea, dependiendo de tus ingresos. Puedes encontrar información en IRS.gov/es.