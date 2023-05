Agreden y roban a vendedora de flores

Una vendedora de flores ambulante es asaltada y arrastrada por un vehículo que se dio a la fuga en Hialeah, tenemos en exclusiva su testimonio.

Freydelin Toruño, vendedora de flores atropellada y asaltada, dice:

“Estoy aquí y solo recuerdo cuando iba colgada en ese carro y no quería perder la vida”.

Con las secuelas físicas y emocionales esta joven de 21 años volvió a esta esquina en la 49 calle del West y la 12 avenida de Hialeah donde fue asaltada y arrastrada por un vehículo, mientras vendía sus flores el pasado miércoles 24 de mayo en la tarde.

“Yo normalmente vendiendo en las calles iba en el carril de en medio y el muchacho me detuvo a cómprame flores me preguntó el precio y se los di. El solo hablaba inglés”, dice.

Luego según Toruno, de origen nicaragüense, el sujeto le mostró un billete de 50 dólares, ella le dio las rosas y el cambio, pero él nunca le pagó.

“En ese momento se dio la luz del semáforo, intentó agarrar mi cambio y el arrancó, quedé prensada en el cristal y el carro”.

Y segundos seguidos nos narra vivió los momentos más angustiantes de su vida al ser arrastrada por varias cuadras.

“En ese momento yo pensé aquí quedé, aquí morí, cuando volteó a ver a los demás carros sobre mí y lo que hice fue taparme la cara. Fue un momento de angustia de pánico usted no se imagina la sensación tan horrible que uno tiene porque piensa que va a quedar en esa calle y por 50 dólares”.

Afortunadamente la joven fue atendida por el equipo de rescate, mientras el conductor se dio a la fuga.

“La verdad no sé cómo estoy acá digo que es un milagro de Dios, porque hubieses quedado debajo de ese carro porque me iba arrastrando, quiero que se haga justicia para, así como fui hoy y mañana puede ser cualquier y no es justo que nosotros andemos trabajando en el sol y que venga un ingrato arrebatarnos la vida por 50 o 100 dólares”.

Las autoridades nos confirmaron que están investigando el caso y pidiendo la ayuda de la comunidad para encontrar al sospechoso si reconoce el vehículo llame a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade 305-471-84-77.