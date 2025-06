Aficionados y jugadores de Florida Panthers celebran bicampeonato de Copa Stanley

Cientos de aficionados de los Florida Panthers salieron a las calles del sur de la Florida para celebrar con los jugadores la obtención de la Copa Stanley por segundo año consecutivo.

La multitud se aglomeró afuera del tradicional Elbo Room en Fort Lauderdale Beach, donde los jugadores les mostraron la copa, obtenida tras el triunfo definitivo anoche ante los Edmonton Oilers.

Matthew Tkachuk explicó que el lugar se siente "como un hogar."

"Oh es increíble, es increíble, campeones consecutivos. No lo puedo creer," exclamo el jugador. "Este lugar es como un hogar. Esta muy cerca de mi casa. Emocionado para que siga la fiesta."

La champaña y el humo de cigarros estaban en el aire, el miércoles.

Este año, los madrugadores tuvieron la chance de estar frente a Aleksander Barkov antes del amanecer.

"No lo podía creer," dijo Brian Cheshire, aficionado de los Panthers. "El tipo paró su auto y me preguntó, '¿Conoces a Barkov?' yo le dije, 'Sí.' Baja la ventana y lo veo adentro del auto".

Barkov salió del auto a State Road A1A y alzó la Copa Stanley en el aire.

Telemundo estuvo ahí y le preguntaron si el equipo habia planeado recrear la famosa celebración de Matthew Tkachuk saltando con la copa al océano.

"Este año tenemos una regla, no podemos ir ahí", dijo Barkov.

"A no ser que Matthew Tkachuk la lleve hasta ahí", agregó.

Cuestionado sobre un posible tercer título el año próximo, Barkov respondió: "Primero disfrutemos esta, pero hay una muy buena chance para la tercera."

Los fans hacían cola por mercadería en el Baptist Health IcePlex

Había colas afuera y colas adentro después de la victoria de los Panthers sobre los Oilers y los aficionados trataban de conseguir artículos como pins, camisetas, gorras, y mucho más.

Bari Wiggins, un fan desde 1994, era primero en la cola.

"El año pasado estuve atrás de todos en la cola, en el sol por una hora, esperando por una camiseta. Entonces esta vez llegué temprano", dijo la mujer. "Nunca he visto un equipo como éste en todo mis años que he sido fan de hockey."

Estallido de sartenes en Bird Road

A la medianoche, las calles estallaron con el estruendo de los cucharones de madera golpeando ollas y sartenes mientras los aficionados recorrían Bird Road en el condado de Miami-Dade para celebrar la victoria.

Varios aficionados cubiertos en vestimenta de los Panthers también se pararon al costado de la calle con banderas, celebrando y golpeando sus propios sartenes.

