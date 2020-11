Aerolíneas podrían exigir vacuna de coronavirus

Las recomendaciones de los CDC son claras: realizarse una prueba de COVID-19 uno a tres días antes de subirse a un avión podría prevenir la propagación del virus.

Pero la creciente de casos positivos de coronavirus ha llevado a aerolíneas en el mundo incluso a plantear la implementación de este requisito a sus pasajeros.

"Si hay una posibilidad de que las aerolíneas lo pidan sin embargo esto no significa que las medidas de mitigación se tengan que relajar, advierte la epidemióloga Dadilia Garcés.

Y algunas aerolíneas, como la australiana Qantas, plantean agregar un requisito aún más extremo para volar con ellos: aplicarse la vacuna contra el coronavirus una vez que esté disponible.

"Estamos buscando cambiar nuestros términos y condiciones para viajeros internacionales y vamos a pedir a las personas una prueba de haberse vacunado antes de montarse en nuestros aviones", dijo Alan Joyce, presidente ejecutivo de Qantas Airlines.

Además aseguró haber conversado con sus homólogos de otras aerolíneas en todo el mundo sobre la posibilidad de un "pasaporte de vacunación" para viajeros extranjeros.

Pero que el requisito de la vacuna para viajar se convierta en el estándar internacional, aún está lejos de ser algo seguro en esta etapa.

Lo que es ya un requisito obligatorio en varios países, es presentar una prueba pCR de COVID-19 negativa para ingresar a naciones como: Ecuador, Brasil Argentina, Chile, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Perú, entre otros.

En Europa también la requiere España y en Italia además es obligatorio cumplir con una cuarentena de 14 días al llegar al país.

Los especialistas afirman que si las personas no tienen suficiente carga viral podrían arrojar falsos negativos, lo cual no evitaría del todo la propagación.

Ahora, muchas naciones solicitan un certificado con el resultado negativo de un test de COVID-19 o cuarentenas obligatorias, con el objetivo de frenar la proliferación de la enfermedad.

A continuación, todos los países que piden una prueba en el momento del arribo de los pasajeros, según una publicación de Infobae:

América:

Argentina: Habilitó el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes, desde el 30 de octubre. Los viajeros deben presentar una Declaración Jurada Electrónica, un test PCR (hisopado) con resultado negativo y un seguro médico COVID-19. Solicitan además una cuarentena de 14 días.

Aruba: Pueden ingresar ciudadanos de todos los países con los requisitos de visado habituales. No se requiere cuarentena, pero todos los viajeros deben presentar pruebas de COVID-19 PCR negativas tomadas no más de 72 horas antes de la llegada. No se requiere cuarentena.

Bahamas: Los viajeros de todos los países pueden ingresar con los requisitos de visado habituales. Desde el 31 de octubre no se pide cuarentena. Todos los extranjeros deben presentar una prueba COVID-19 negativa durante su solicitud de visado sanitario.

Barbados: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos los procedentes de países de bajo, medio y alto riesgo deben presentar una prueba de PCR de COVID-19 negativa a su arribo. Los viajeros de zonas de alto riesgo se pondrán en cuarentena durante 7 días, con una segunda prueba de PCR para terminar la cuarentena.

Belice: Entrada libre a visitantes de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos deben presentar una prueba de PCR de COVID-19 negativa a su llegada. Solo serán puestos en cuarentena en caso de que el resultado de la prueba sea positivo.

Bolivia: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada hasta 7 días antes de su llegada. No se solicita cuarentena, no obstante, aquellos que no cuenten con el certificado médico no podrán ingresar, independientemente de su nacionalidad o residencia.

Chile: Permite únicamente el ingreso de extranjeros residentes y personas que tengan un permiso especial para viajar, como un contrato laboral. Pide un certificado médico con prueba de PCR de COVID-19 al llegar y quienes no lo tengan deberán aislarse durante 14 días.

Costa Rica: Autoriza la entrada a viajeros de todos los países. Pide una prueba de COVID-19 y no hay que hacer cuarentena. Se recomienda un seguro de viaje.

Cuba: Solo se permite la entrada a los turistas que tengan reservas aprobadas en hoteles de algunos de sus enclaves turísticos. Se pedirán exámenes médicos a criterio de las autoridades.

Ecuador: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada máximo 10 días antes de su ingreso. Si no tienen un certificado deben cumplir una cuarentena de 10 días.

Jamaica: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. Los procedentes de países de alto riesgo deberán presentar una prueba COVID-19 PCR negativa. Todos los que no se queden en el corredor turístico tendrán que hacer una autocuarentena de 14 días y serán monitoreados.

Nicaragua: Todos los viajeros deben contar el resultado negativo de una prueba PCR realizada en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país. Los extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar, mientras que los nicaragüenses con dichos signos pasarán directamente a "resguardo domiciliar".

Panamá: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. No se exige cuarentena. Todos deben presentar un certificado de negativo en la prueba PCR de COVID-19 realizado no más de 48 horas antes de viajar. No se exige cuarentena.

Paraguay: Permite el ingreso de viajeros de todos los países. Los que permanezcan por menos de 7 días deben tener una prueba de RT-PCR de COVID-19 cuyo resultado debe ser negativo con 72 horas previo a su ingreso. Los viajeros que se queden más de 7 días y que tengan un resultado negativo en la prueba de COVID-19 pueden reducir su período de cuarentena de 14 a 7 días. Caso contrario de no contar con dicha prueba, deberán realizar una cuarentena de 14 días.

Perú: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada hasta 72 horas antes de su llegada. Los que no presenten síntomas al arribo no cumplirán con una cuarentena.

Puerto Rico: Se prohíbe la entrada a Puerto Rico a los viajeros de todos los países de la Unión Europea, China, Brasil, Reino Unido, Irlanda e Irán. Todos los que llegan deben presentar un certificado de una prueba de PCR COVID-19 con resultado negativo y realizado no más de 72 horas antes. Si no tiene certificado deberá hacer una cuarentena de 14 días.

República Dominicana: Cualquiera puede entrar bajo las reglas regulares de entrada de visados. Realiza pruebas de COVID-19 al azar en las llegadas de viajeros con testeos de saliva. No pide cuarentenas.

Uruguay: Se permite el ingreso solo a ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia o con un contrato laboral especial. Se pide una prueba PCR de COVID-19 en la llegada, una cuarentena de 7 días y luego una segunda prueba PCR de COVID-19. Concluye el aislamiento si el resultado del testeo es negativo.

Venezuela: Se pide una prueba PCR con resultado negativo realizada hasta 48 horas antes de su llegada, y en el arribo se le realiza otra prueba. Solo deberán hacer cuarentena quienes den positivo los testeos.

Europa

Austria: Entrada libre a los viajeros procedentes de países miembros de la Unión Europea (incluido el Reino Unido), países del espacio Schengen, las naciones de la Asociación Europea de Libre Cambio y micronaciones europeas como Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano. Se pedirá un test de COVID-19 según la nación de donde provenga pero no hay que hacer cuarentena.

Croacia: Recibe turistas de cualquier país con las normas habituales de visado y confirmación de alojamiento ya abonado. Exige una prueba de COVID-19 y cuarentena a viajeros de naciones que no forman parte de la Unión Europea y el espacio Schengen.

España: Permite el ingreso a los viajeros de países europeos y de Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Rwanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay. Exigirá a partir del próximo 23 de noviembre a los procedentes de países de riesgo una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar. No se pide cuarentena.

Grecia: Tiene diferentes niveles de requerimientos basados en el país del que se viaja y no hay cuarentenas para los autorizados a ingresar.

Italia: Permite el ingreso a ciudadanos de todos los países de la Unión Europea, excepto Grecia, Francia, Malta, España, Rumania, Bulgaria, Holanda, Bélgica y el Reino Unido. Pide pruebas de COVID-19 en la llegada y una cuarentena de 14 días a viajeros de algunas de las naciones aprobadas.

Serbia: Se permite a los viajeros de todos los países para hacer turismo. Los viajeros de Croacia, Bulgaria, Rumania, y Macedonia del Norte deben presentar una prueba PCR con resultado negativo y realizada dentro de las 48 horas antes de su llegada. No se pide cuarentenas.

LISTADO COMPLETO de los países que exige una prueba PCR de COVID-19 para el ingreso:

El Salvador

Guatemala

Honduras

Anguilla

Antigua y Barbuda

Dominica

Granada

Guadalupe

Haití

Martinica

Montserrat

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

Islas Turcas y Caicos

Austria

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Chipre

República Checa

Dinamarca

Francia

Islandia

Kosovo

Luxemburgo

Malta

Montenegro

Noruega

Rusia

Serbia

Angola

Benín

Burkina Faso

Burundi

Camerún

Cabo Verde

Chad

Comoros

República Democrática del Congo

Djibouti

Guinea Ecuatorial

Esuatini

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Etiopía

Egipto

Israel

Costa de Marfil

Kenia

Lesoto

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauricio

Marruecos

Mozambique

Namibia

Nigeria

República del Congo

Rwanda

Reunión

Senegal

Camboya

China

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudáfrica

Sudán del Sur

Sudán

Santo Tomé y Príncipe

Arabia Saudita

Baréin

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Irak

Jordania

Kuwait

El Líbano

Hong Kong

Indonesia

Japón

Maldivas

Mongolia

Mianmar

Pakistán

Nepal

Pakistán

Filipinas

Singapur

Corea del Sur

Sri Lanka

Taiwán

Tayikistán

Tailandia

Turkmenistán

Uzbekistán

Vietnam

Polinesia Francesa