Advierten sobre dispositivos en gasolineras

A pesar de la pandemia , miles de personas estarán viajando en auto, especialmente en este fin de semana, por lo que las autoridades están pidiendo a los conductores que tengan especial cuidado a la hora de utilizar las estaciones de gasolina.

"Realmente ahora mismo estoy tratando de utilizar solo tarjetas de crédito que es más fácil de generar algún tipo de reclamo", dijo WIlliam Cárdenas, quien fue víctima de una tarjeta clonada.

"Ya he tenido dos problemas con tarjetas de débito y he perdido las cuentas de hecho no las he podido recuperar".

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida está tratando de proteger a los usuarios revisando estaciones de gasolina a lo largo del estado en busca de lectores fraudulentos.

Durante el mes de noviembre, 34 estaciones de gasolina fueron inspeccionadas en West Palm Beach, con el resultado de 15 lectores fraudulentos encontrados y removidos.

Por lo general las personas no suelen pensar en esto, y es que estos criminales colocan los lectores fraudulentos en donde a veces uno no se puede dar cuenta.

Este tipo de fraude puede pasar el millón de dólares. Este delito comenzó a proliferar en la Florida en el 2015 y según las autoridades el número de lectores fraudulentos ha aumentado de forma exponencial.

Para evitar ser víctima, no utilice dispensadores que estén abiertos o violentados, pague con una tarjeta de crédito en vez de la tarjeta de débito y si es posible lo idóneo es pagar dentro de la tienda de la estación.