Advierten de estafas por buscar empleos online

Cuando el coronavirus obligó el cierre de centros comerciales como Bayside, personas como Mauricio Lopez quedaron desempleados.

“Soy gerente de más de 100 personas en un restaurante turístico de aquí de Bayside”, dice.

Cuenta que desde entonces ha buscado empleo en sitios como el portal https://www.employflorida.com/ y recientemente pensó haber encontrado uno.

“Ellos me contactaron por medio de mensaje de texto, me mandaron un mensaje diciendo que vieron mi resume en una plataforma, que yo calificaba para cierta posición que ellos me estaban diciendo de asistente administrativo”, dice.

Dice que poco después le llegó una supuesta oferta de empleo que decía que ganaría 30 dólares la hora.

“El mismo día me piden la información bancaria me dicen, se te va a pagar tu entrenamiento, quieres un cheque o quieres un depósito directo”.

Dudoso, Mauricio no accedió a darle su cuenta de banco y la supuesta empresa le mandó un cheque de mil doscientos dólares por correo electrónico con instrucciones de que lo depositara y usara para comprar equipos de oficina.

Para confirmar sus sospechas de que el cheque era falso, contactó a Careersource South Florida, que junto con el departamento de oportunidad económica trabaja con Employ Florida para conseguirle empleos a los floridanos. En este correo, un empleado de esa agencia le confirmó que no era una oferta de trabajo legitima.

En su página web, Employ Florida advierte de un fraude común en el que estafadores te mandan cheques con ofertas de empleo falsas con el fin que la persona lo deposite, retire parte del dinero y se lo devuelva al estafador . Cuando el banco retira los fondos porque se da cuenta que es falso, la victima termina perdiendo dinero propio.

Siempre es importante investigar a fondo cualquier oferta de empleo ingresando a la página oficial de esa compañía. Nunca entregues información personal o deposites un cheque que recibas de un desconocido porque si es fraudulento, pueden cerrarte la cuenta, y algo más, las empresas no hacen entrevistas por mensaje de texto.