Apuñalan a adolescentes con cortador de cajas cerca del campo de fútbol de la escuela

Apuñalamiento entre adolescente ha sido descripto por la oficina del alguacil del condado Martín como hecho desconcertante.

Un video grabado con un celular muestra el momento antes de que un adolescente de 14 años apuñale a otro de la misma edad, con un cortador de cajas que lanza posteriormente al suelo.

En la llamada al 911 realizada inmediatamente después se oye decir: “Necesito una ambulancia de inmediato tengo un muchacho herido por apuñalamiento”.

La operadora pregunta: “¿alguien fue apuñalado?, y del otro lado responden: “Si”. “¿El chico que fue apuñalado, fue apuñalado en el abdomen?”, le replica. Y quien llama le aclara: “Está en el campo. Lo apuñalaron en el abdomen.”

William Snyder, alguacil del condado Martín, comenta que “es desconcertante que a pocas semanas de haber comenzado las clases tengamos un apuñalamiento en una de nuestras escuelas, y en verdad, estoy rezando y deseando que esto no suceda en el futuro”.

Las autoridades indicaron que este apuñalamiento ocurrió el pasado lunes a las 6:30 de la tarde, después de una práctica de fútbol americano, cerca al campo de juego.

Las autoridades no están seguras que desató la pelea pero se sabe que los problemas entre el sospechoso y la víctima no son nuevos. “Uno suele decir que los muchachos son muchachos, pero esto no es un comportamiento de niños siendo niños, ha habido una larga disputa entre ellos dos, de eso se trata”.

La directora de la escuela secundaria Jensen, de inmediato realizó una llamada a todos los padres y representantes de los estudiantes, pidiéndole que informaran de cualquier situación sospechosa antes que se torne más seria la disputa.

Por su parte, el alguacil del condado Martin, indicó que la víctima se va a recuperar por completo, mientras que el sospechoso está enfrentando cargos de asalto con agravantes con un arma mortal.

El adolescente arrestado ha sido transferido al centro de detención del departamento de justicia juvenil de la Florida.