Adolescente que estuvo grave con COVID-19 envía mensaje

"Es definitivamente real, porque estoy aquí sentada y lo tenía", dijo en voz baja Paulina Marcela, la adolescente de 15 años que contrajo COVID-19 y por al menos dos semanas permaneció conectada a un respirador artificial en estado de coma.

"Estaba asustada, no podía respirar, me dolía la espalda", rememora Paulina, mientras se recupera en una sala del hospital Broward Health. Junto a ella, su madre Agnieska Velázquez, quien también contrajo la enfermedad, pero no presentó síntomas, y al estar vacunada le permitieron acompañar a su hija en cuidados intensivos.

"Por todo lo que pasé en esas últimas semanas fue muy difícil para mí, porque ese virus no es un juego es una enfermedad muy poderosa", dice la madre.

Basada en su experiencia,Anieska comparte un mensaje con las familias que aún no se deciden a tomar la vacuna.

"Por favor vacunen a sus hijos y vacúnense ustedes también, y usen sus máscaras, porque no quiero que pasen por lo mismo que yo pasé y mi familia pasó".

Pero Paulina respondió a los tratamientos médicos, aunque todavía no puede caminar muy bien.

"Caminé por primera vez hoy, fue mi idea, pero la físicoterapeuta vino y me sugirió usar un andador. Pude caminar alrededor de la cama 3 veces", dice la adolescente.