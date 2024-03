Adolescente que viajaba en una patineta eléctrica en condición crítica tras choque con un carro en Cooper City

Un adolescente que se trasladaba en una patineta eléctrica tipo scooter fue hospitalizado en "condición muy crítica" tras ser golpeado por un carro en Cooper City este lunes en la mañana, informaron los bomberos de Broward.

De acuerdo con el reporte de los bomberos de Broward, una llamada fue recibida cerca de las 8 a.m. sobre un vehículo que había chocado con una scooter.

Imágenes aéreas captadas por Telemundo 51, mostraban a la patineta eléctrica tirada un lado de la vía, cerca de la acera y un vehículo Tesla rojo con daños en el lado del pasajero un poco más adelante.

El adolescente que viajaba en la scooter fue transportado al hospital Memorial Regional en condición "muy crítica", dijeron los oficiales.

La policía de Broward dijo que los carriles hacia el este y el oeste en Stirling Road estaban cerrados entre la avenida Palm y la avenida SW 90 debido a una investigación por el choque.

En un primer momento no se informó sobre las circunstancias en que se produjo este accidente.

🚨TRAFFIC ALERT 🚨

The east and westbound lanes of Stirling Road in Cooper City are shut down between Palm Avenue and Southwest 90th Avenue due to a traffic crash investigation. Motorists are asked to seek alternate routes. pic.twitter.com/0XcOn0HJ77