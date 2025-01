Adolescente de 13 años muere baleado en Florida City

La policía investigando la muerte de un adolescente de 13 años que recibió un disparo fatal en Florida City en un incidente ocurrido el sábado por la noche.

El tiroteo ocurrió cerca de la cuadra 1300 de Northwest 6th Avenue alrededor de las 8 p.m., dijeron los oficiales de la policía de Florida City, quienes encontraron al niño en un patio trasero con heridas de bala, cuando llegaron a la escena.

Las autoridades comenzaron de inmediato los esfuerzos para salvarle la vida hasta que el Departamento de Bomberos de Miami-Dade llegó al lugar y lo aerotransportó al hospital Jackson South.

La familia ha identificado al adolescente como Johvon Taylor, quien desafortunadamente no sobrevivió a las heridas recibidas.

Según los propios familiares de la víctima, el tiroteo parece haber sido aleatorio, al tiempo que describieron a Taylor como una persona amorosa y cariñosa que estaba llena de energía.

El tiroteo sigue bajo investigación.

"Esta es la segunda persona joven asesinada por violencia con armas de fuego desde el 1 de enero. Esto tiene que parar", dijo en su cuenta de X la Línea de Alto al Crimen de Miami.

This is the second young person killed by gun violence since January 1 --- It has to stop. #NoMoreShooting #GunsDown pic.twitter.com/mBjaDqE1bZ