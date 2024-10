Administrador de la ciudad de Doral presenta su renuncia

Rey Valdés, administrador de la ciudad de Doral, presentó su renuncia este lunes durante una reunión del concejo en la que - entre otros puntos - se discutiría una reducción de su salario. El tema lo puso sobre la mesa la concejal Maureen Porras, quien en junio estuvo de acuerdo con su salario.

“Yo no puedo hacer la injusticia de terminar el empleo de una persona cuando esa persona no ha hecho nada, cuando esa persona no tiene deficiencia ninguna en el trabajo que está haciendo, simplemente por un vínculo que tiene con un antiguo administrador. No lo voy hacer”, espetó Rey Valdés, administrador de la ciudad de Doral.

Según Rey Valdés, a eso lo querían obligar los mismos concejales que en junio, votaron a su favor como administrador de la ciudad de Doral. “Desde los más altos niveles de la oficina de la administración, hasta personas contrabajos como recepcionistas”.

La concejal de Doral Maureen Porras explica que “han habido varias cosas, responsabilidades que he visto que necesita mejorar, ineficiencias”.

Valdés explica que en “ocho meses, cuatro administradores” han pasado, por lo que “no son los administradores los del problema”.

Sobre las acusaciones de querer expulsar a empleados de la administración anterior, Porras respondió: “por mi parte, no. Yo nunca le indiqué que tenía que cambiar a las personas”.

Según registros públicos, Valdés fue contratado con un salario inicial de 245 mil dólares anuales.

La alcaldesa de Doral Christi Fraga revela: “él me lo había dicho ya, que lo estaban obligando a sacar a las personas”.

En su momento, la alcaldesa no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Valdés como sustituto de Barbara Hernández, despedida en enero tras acusaciones de conflicto de interés.

El administrador de la ciudad supervisa las operaciones del gobierno y dirige a los empleados, además, ejecuta las decisiones y las políticas establecidas por el concejo municipal.

Rey Valdés es un rostro conocido en Doral, donde fue portavoz del departamento de policía y luego administrador adjunto, durante el gobierno de Juan Carlos Bermúdez. Por lo pronto estará en su puesto hasta el próximo 31 de diciembre, mientras la ciudad otra vez tendrá que buscar un reemplazo.