Por más que los países hispanos comparten algunas tradiciones religiosas, históricas, linguísticas y culturales, no todas pueden pintarse con la misma brocha. Desde diferentes dialectos y expresiones, hasta platos y estilos variados, no todos entran en la misma caja. Sin embargo, sin importar el país, la comida es parte clave de su identidad. Otra similitud que no podemos dejar de pasar es el amor al fútbol.

Este año, América Latina (y España) representa a 7 de los 32 países que participan en la Copa del Mundo. ¿Tu país forma parte de este grupo tan selecto? ¿Cuánto sabes de su historia, cultura y cocina? Sigue leyendo para poner a prueba tus conocimientos culturales y adivinar el país según una deliciosa receta, ¡tal vez incluso te animes a prepararla!

Aunque conocido por su biodiversidad impresionante y prácticas de sostenibilidad, solo alrededor del 2 porciento de la población de este país es vegetariana, y otro 2 porciento es vegano. Los alimentos básicos en este país incluyen arroz, frijoles, verduras, plátano dulce y algún tipo de carne (generalmente pollo, pescado, cerdo o res). Y, si alguna vez estás de visita, asegúrate estar disponible a eso de las 3 p.m. para la hora del Cafecito.

Nombrado como uno de los países más felices del mundo, esta es una de las naciones políticamente más estables de la región. Cerró permanentemente su ejército en 1949, algo que puede parecer irónico considerando los países que lo rodean. El país también tiene una tasa de alfabetización del 97 porciento, una de las más altas de América Latina.

Por el lado futbolístico, Catar será su sexta aparición en la Copa Mundial. Debutó en Italia 1990 y su mejor actuación hasta el momento ha sido llegar a los cuartos de final en Brasil 2014.

Dato curioso: Este país genera más del 99 porciento de su electricidad usando energías renovables.

Respuesta: ¡Costa Rica!

Tras revisar esta receta, no debería sorprender que este país sea el mayor consumidor de carne de res per cápita del mundo. Al igual que algunos de sus vecinos, en este país residen más vacas que personas, y alrededor del 60 porciento de su tierra se utiliza para la cría de ovejas y ganado. Sin embargo, si vas a un restaurante, no encontrarás saleros para darle sabor a tu asado, ya que el gobierno ha aprobado leyes que en gran medida prohíben la sal para minimizar problemas de obesidad y presión arterial. Sí puedes pedir que te traigan un salero, simplemente no estará lista en la mesa como en otros países.

Otro país eco-friendly, se estima que entre el 98 y el 100 porciento de su electricidad se genera a través de fuentes renovables (¡cuidado, Costa Rica!). Es un logro bastante impresionante considerando que este país es uno de los más electrificados del hemisferio sur.

Este país también se enorgullece de haber sido sede de la primera Copa del Mundo en 1930. Ha ganado dos veces y es considerado una de las potencias futbolísticas de Sudamérica en el escenario mundial.

Dato curioso: Este país tiene el himno nacional más largo del mundo, con casi 5 minutos de duración.

Respuesta: ¡Uruguay!

Otros platos típicos que va la pena probar mientras apoyas a este equipo son la feijoada, la farofa y el vatapá. La cocina varía según la región, considerando la gran población del país (alrededor de 209 millones), así como su mezcla de población nativa e inmigrante. Sin embargo, una cosa que la mayoría de sus platos tienen en común es la abundancia de sal, una tradición que se origina en sus antepasados ​​europeos.

Hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, así como de dos tercios de la selva tropical más grande del mundo, este país es conocido por su increíble variedad de flora y fauna. De hecho, es uno de los países con mayor biodiversidad en la Tierra y cuenta con dos de los 36 puntos críticos de biodiversidad del mundo.

En el mundo del fútbol, ​​este país ha hecho historia en repetidas ocasiones al posicionarse como uno de los mejores del mundo. Tiene el récord de más victorias en la Copa del Mundo (cinco) y es el único país que ha jugado en todos los torneos desde el principio. También es uno de los cuatro únicos países en ganar una Copa del Mundo fuera de su continente.

Dato curioso: Este país es el hogar de la comunidad japonesa más grande fuera de Japón mismo.

Respuesta: ¡Brasil!

Suele ser elogiado por tener una de las gastronomías más ricas del mundo, gracias a una comida conocida por la versatilidad de sus sabores y el uso de especias (particularmente chiles). Y sorprendentemente, sus platos típicos suelen ser bastante saludables, ya que tienen una mezcla de todos los grupos de alimentos, desde carbohidratos hasta proteínas.

Además de su estatus en el mundo culinario, este país también es el tercero más visitado del mundo. Además, alberga la pirámide más grande del mundo, tiene la mayor cantidad de cenotes (6,000) en el mundo, su capital tiene la segunda mayor cantidad de museos de cualquier ciudad y alberga el único castillo en América del Norte.

Aunque casi el 90 porciento de su población habla español, este país no tiene un idioma oficial. De hecho, es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, con otros 68 idiomas reconocidos.

Los fanáticos del fútbol en este país son conocidos por ser el alma de la fiesta y siempre encontrar la manera de llamar la atención. Aman profundamente su país y su deporte, y se aseguran de que todos lo sepan. Este país se ha clasificado para la Copa del Mundo 17 veces y se convertirá en el primer país en organizar el torneo tres veces (después de la Copa del Mundo de 2026).

Dato curioso: El enorme asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años golpeó este país. El cráter fue descubierto en 1981

Respuesta: ¡México!

Uno de los primeros platos que seguramente vengan a tu mente cuando pienses en este país, es uno delicioso, versátil y adoptado también por otros países hispanos. Al igual que México, este país ocupa un lugar destacado por tener una de las gastronomías más reconocidas del mundo.

Un país lleno de historia, cuenta con una de las 43 monarquías que quedan en el mundo, así como el restaurante más antiguo del mundo. Y aunque la religión juega un papel muy importante en los orígenes y la cultura de este país, solo el 14 porciento de sus ciudadanos asisten a misa todos los domingos.

Como sucede con los países grandes y con mucha diversidad, cada una de sus 17 regiones tiene sus propias características y personalidades únicas—en otras palabras, hay algo para todos. Este país también es considerado uno de los más saludables del mundo debido a su gran cuidado de la salud pública y estilo de vida equilibrado. No sorprende que ocupe el séptimo lugar en el mundo en términos de esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres.

Este país es también el hogar de algunos de los mejores equipos de fútbol del mundo, así como de jugadores extranjeros que emigran para jugar. Ha ganado una Copa del Mundo y participado en 16 ediciones del torneo.

Dato curioso: Este país recibe más turistas que el número de personas que viven allí.

Respuesta: ¡España!

Un ícono de las juntadas y reuniones, el choripán puede considedarse como una version de este país de un hot dog. Conocido por sus bistecs únicos y sabrosos, te sorprenderá saber que alrededor del 12 porciento de sus ciudadanos son vegetarianos.

Pero hay mucho más que un buen asado—este país también es conocido por su bebida nacional, la yerba mate, una especie de té con cafeína que se bebe a sorbos durante todo el día. De hecho, el mate incluso tiene un día nacional en su honor, el 30 de noviembre.

Muchos consideran que la ciudad capital de este país es lo más cercano que América Latina se parece a Europa. Esto tiene sentido, considerando la influencia de Europa en el país: más del 97 porciento de los ciudadanos tienen raíces europeas (principalmente de España e Italia). Además de su población humana, este país alberga más vacas que personas y cuenta con la mayor población de pingüinos de Magallanes del mundo.

A pesar de ser la tierra de algunas de las estrellas más icónicas del fútbol, ​​El Pato es el deporte nacional oficial, una especie de polo latinoamericano. Sin embargo, el fútbol sigue siendo parte importante de la identidad nacional del país como el deporte más popular del país y el más visto. Con un historial de producir algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo y asegurar dos victorias en la Copa Mundial, es difícil asociar este país con cualquier otro deporte.

Dato curioso: Este país tiene más psicólogos per cápita que cualquier otro país del mundo.

Respuesta: ¡Argentina!

Con alrededor de 17 libras per cápita anuales, este país se posiciona como uno de los mayores consumidores de pescados y mariscos de América Latina. Otros platos tradicionales imprescindibles son el bolón de verde, el encocado de pescado y el locro de papa. Pero no se queda en los platos típicos—los ciudadanos de este país también son apasionados por la fruta. De hecho, su país es el mayor exportador mundial de bananas, un alimento básico en su dieta y cocina.

Otra joya de la biodiversidad, este país fue el primero en otorgar derechos constitucionales a la naturaleza, reconociendo que tiene derecho a “existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales sin intervención humana”. Su conocido archipiélago en el Océano Pacífico es considerado uno de los mejores destinos del mundo para observar la vida silvestre y también es el lugar donde Charles Darwin formuló la Teoría de la Evolución.

Antes de que los españoles llegaran a la región, este país estaba gobernado por Perú. A lo largo de su historia, ha visto olas de inmigración y fuerzas invasoras, incluidos inmigrantes estadounidenses. Como resultado, este es uno de los tres países latinoamericanos cuya moneda oficial es el dólar estadounidense.

Aunque este país no está necesariamente incluido entre las potencias del fútbol en América Latina, ciertamente sorprendió a muchos durante las eliminatorias y puede convertirse en una de las sorpresas de esta Copa Mundial.

Dato curioso: Este es el único país de Latinoamérica donde puedes pararte simultáneamente tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur.

Respuesta: ¡Ecuador!

Para recetas nuevas y diferentes para apoyar a tus equipos favoritos, recurre a Goya. Para ver partidos divertidos, emocionantes y más curiosidades sobre el fútbol, sigue la Copa del Mundo de este año en Catar.