Acusan a dueña de boutique en Palm Beach por vender bolsos Chanel falsos

Una empresaria de Palm Beach fue acusada de presuntamente vender bolsos falsificados en su boutique de lujo.

Arlene Bonner, de 64 años, propietaria de Couture and More en Royal Poinciana Way, fue detenida el miércoles luego de una operación encubierta realizada por la policía.

Las autoridades recibieron un aviso el 4 de febrero sobre la posible venta de bolsos de diseñador falsos almacenados en la parte trasera del local. Para investigar la denuncia, un agente encubierto visitó la boutique el 12 de febrero y fue llevado a una zona de almacenamiento, donde le mostraron seis bolsos con el logotipo de Chanel, según un informe policial.

Bonner aseguró que los artículos pertenecían a una persona que había realizado una "exposición de baúles" y que debía recogerlos al día siguiente. Sin embargo, según el reporte, la dueña de la tienda vendió al agente un bolso rosa por 635 dólares y le pidió que no revelara su procedencia.

Más tarde, el bolso adquirido fue examinado por un experto en autenticación, quien confirmó que era una imitación. De acuerdo con la policía, un modelo original de Chanel vendido por un distribuidor autorizado puede alcanzar un valor de $7,000.

El informe también señala que los bolsos comercializados por Bonner tienen una calidad que podría engañar a un comprador desprevenido.

Tras su arresto, Bonner fue liberada el mismo miércoles en la noche tras pagar una fianza de $5,000.