Acusan de asesinato a novio de joven encontrada muerta a un lado de la autopista

Un hombre está acusado de asesinato en segundo grado meses después de que una mujer fuera encontrada muerta a un costado de la I-95.

En diciembre, Nahomi Cittadini, de 22 años, fue encontrada desnuda en una zona de césped a un costado de la autopista I-95 y la carretera Ives Dairy. Ahora los investigadores acusaron a Lorent Pion, de 29 años, en relación con el brutal asesinato de la joven.

Un nuevo video de cámara corporal muestra al sospechoso atacando a la mujer unos meses antes de su muerte.

La familia dice que llevan meses esperando justicia pues el sospechoso era el novio de la víctima. Una persona abusiva y cuyos ataques violentos habrían sido captados en video.

Imágenes del pasado mes de agosto muestran a Nahomi Cittadini siendo golpeada violentamente y tirada al suelo por su ex novio Lorent Pion en medio de una calle de Miami Beach.

Las imágenes captadas por la policía que llegó al lugar después de recibir varias llamadas. “Vamos a separarlos para poder hablar con ustedes y obtener su historia”, se oye en la grabación.

Cittadini le dijo a los agentes que no había pasado nada. “Nadie está peleando”.

“Entonces, ¿quién estaba discutiendo?”, le preguntan los oficiales.

“No sé. Nadie. Vi a una pareja corriendo y discutiendo, pero no estoy peleando con él ni nada por el estilo”.

Las autoridades le replican: “Lo vimos claro como el día. Él en la calle, tú en la calle y él golpeándote”.

“Pero no me golpeó”, responde ella.

Esa misma noche los oficiales lograron confirmar con el testimonio de vecinos que el hombre le había pegado a la joven. Posteriormente fue arrestado resistiéndose.

La madre de ella asegura que lo hacía por miedo. “La agarra de los pelos y la tira contra el piso, eso no se como la justicia le pone un grillete y le da una oportunidad para salir”, dice María Benítez, madre de la víctima.

Cuatro meses después, el 7 de diciembre, Cittadini fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado desnudo cerca de la I-95.

“No hay un día que no la recuerde”, dice la madre, quien aún no supera la pérdida. “El la tenía amenazada. Una persona que está amenazada y que la están golpeando, se pone sumisa”.

En febrero de este año, antes de ser acusado de asesinado, el sospechoso le escribió una carta a la jueza que decía en parte: “Soy inocente, no maté a mi chica, fue un accidente de auto y el auto que la chocó se dio a la fuga y nadie lo está buscando”.

Sin embargo, la madre de la joven pide que le caiga todo el peso de la ley. “Eso no me va a regresar a mi hija pero me va a dar más alivio en el alma”.

Pion permanece arrestado en la cárcel principal de Broward pero podría ser extraditado en cualquier momento al condado Miami-Dade.