Acusan a universitario de asalto sexual en dormitorio de la Universidad Nova Southeastern

Un hombre enfrenta cargos graves después de que la policía dijera que agredió sexualmente a dos víctimas diferentes dentro de su dormitorio en la Universidad Nova Southeastern (NSU) en dos ocasiones distintas el año pasado.

Ethan Contrera Rodríguez, de 19 años, fue arrestado inicialmente en noviembre pasado por cargos de agresión sexual relacionados con un incidente ocurrido en octubre.

Los nuevos cargos están relacionados con una supuesta agresión sexual ocurrida en su dormitorio en el campus de la NSU en Davie que fue denunciado en septiembre.

Según un informe de arresto, la presunta víctima dijo que Rodríguez la había contactado a través de un mensaje de Instagram la mañana del 7 de septiembre, preguntándole si quería pasar el rato con ella.

Fue a su habitación y comenzaron a hablar en el borde de su cama, pero ella dijo que él comenzó a agarrarla y besarla, según el informe.

Ella dijo que lo detuvo, diciendo: "No quiero nada de esto. Solo vine aquí para ser amigos", y le dijo que estaba en su período y que no tenía intención de que pasara nada, según el informe.

"No me importa si tienes el período. Realmente no me importa", respondió, según el informe.

"Eso me parece repugnante", dijo ella.

"Hagámoslo", respondió él, según el informe policial.

Ella dijo que la empujó sobre su cama, le quitó los pantalones cortos y la ropa interior y la inmovilizó contra la cama mientras la agredía sexualmente, según el informe.

La víctima dijo que le pidió que parara varias veces, pero él dijo: "No, no me importa", y en un momento le dio una fuerte palmada en las nalgas, según el informe.

Ella dijo que finalmente pudo llegar al baño, donde llamó a su amiga para que fuera a buscarla, diciéndole que era una emergencia y que estaba susurrando porque temía que Rodríguez la escuchara pedir ayuda, según el informe.

La víctima pudo salir de la habitación y encontrarse con su amiga, antes de denunciar el encuentro a la policía días después.

También tenía una foto de su piel hinchada en forma de huella de mano, donde Rodríguez la golpeó y dijo que no podía caminar normalmente debido a la incomodidad causada por la agresión, según el informe.

Rodríguez fue entrevistada por detectives y dijo: "No sé cómo sucedió. Ella dijo que estaba en su período y que podía esperar", según el informe, y agregó: "No es como si lo tuviera puesto; no tenía ropa".

Agregó que "curvó su cuerpo de una manera que me decía que estaba bien" y levantó su cuerpo "invitándolo a tener sexo", pero no consintió verbalmente tener sexo, según el informe.

Él reveló que fue un error, afirmando que no encontraba atractiva a la víctima y remarcó: "¿En qué me metí?", según el informe de las autoridades.

En el caso de octubre, la presunta víctima dijo que conoció a Rodríguez en el gimnasio del campus e intercambiaron números de teléfono.

Dijo que habían estado enviándose mensajes de texto durante semanas antes de que Rodríguez le pidiera que se reunieran con él en su dormitorio el 12 de octubre, y dijo que llegó y Rodríguez inmediatamente la abrazó.

"La víctima describió el abrazo como sexual porque el agresor movió su mano hacia arriba y hacia abajo por su espalda. La víctima se sintió incómoda y alarmada, pero no dijo nada", dice el informe.

Se sentaron en su cama y Rodríguez comenzó a besarla, y ella le dijo que parara y que no había ido allí para eso, dice el informe.

Comenzaron a mirar televisión, pero ella dijo que Rodríguez se puso "sensible" y "manipuló su mano dentro de la parte trasera de sus pantalones" y comenzó a besarla, dice el informe.

Ella le pidió que parara y él dijo: "Lo siento", pero unos cinco minutos después, comenzó a agredirla sexualmente, dice el informe.

Ella le dijo que se detuviera y le apartó la mano, y él le dijo: "Eres demasiado bonita para ser tímida", según el informe.

La víctima dijo que se movió a un área diferente de la cama y le dijo a Rodríguez: "No es no, y quiero que pares", según el informe.

Le preguntó a Rodríguez si quería ir al centro de recreación y él dijo que quería quedarse en la habitación, y ella dijo que poco tiempo después él comenzó a quitarle los pantalones y puso su peso sobre ella y comenzó a realizarle un acto sexual, según el informe.

La víctima asegura que le dijo que se detuviera y trató de alejarse, pero él era demasiado fuerte.

La víctima dijo que luego agarró sus pantalones y sus pertenencias y se iba de la habitación cuando Rodríguez la agarró por detrás y no la soltó, según el informe.

Según el informe policial, ella levantó la voz diciendo: "Déjame ir. Quiero irme" y él la soltó diciendo: "¿Qué diablos te pasa?"

Después de que ella reportó el incidente a la policía, los investigadores le pidieron que llamara a Rodríguez y durante la llamada, Rodríguez le preguntó si había reportado el incidente a alguien, según el informe.

Ella dijo que no, pero que estaba molesta y quería una disculpa, y Rodríguez inicialmente trató de decir que fue consensual, pero luego se disculpó por poner su mano en sus pantalones y dijo que debería haber parado cuando ella le dijo que parara, según el informe.

Rodríguez ahora enfrenta cinco cargos de agresión sexual y se le había ordenado permanecer detenido sin derecho a fianza después de su arresto en noviembre. Compareció ante el tribunal el miércoles en el segundo caso, donde el juez fijó su fianza en $300,000.

A Rodríguez se le prohibió ingresar a NSU el año pasado y no se le permite regresar al campus. Los funcionarios de la universidad dijeron que no hacen comentarios sobre casos activos o investigaciones. En una declaración, la policía de Davie dijo que no se han hecho otros reportes sobre Rodríguez.