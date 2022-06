Acusados de negligencia infantil padres que no llevaron a su hija a emergencia tras casi ahogarse

Este miércoles nadie quiso hacer comentarios en la casa de Miami donde el pasado 18 de junio una reunión familiar pudo terminar en tragedia, luego que una niña casi se ahogara en una piscina.

Según el informe policial, Irma Trajo y su esposo Jerry Acosta, estaban a unos 10 pies distancia de la piscina donde se bañaba su hija, cuando se percataron de que la menor de 5 años se estaba ahogando. Entonces le levantaron los brazos, intentando que pudiera respirar. Tenía los labios azules y después vomitó.

Aparentemente, la niña se recuperó y por eso sus padres decidieron no llamar al 911. Sin embargo, a la mañana siguiente la niña amaneció con debilidad y la madre la llevó a emergencia.

Ambos padres fueron arrestados, pues la detective del caso considera que debieron llamar de inmediato a emergencia, no 12 horas después.

La jueza dijo que hay motivo fundado para un cargo de negligencia, pero dependerá lo que decida una corte de familia, por lo tanto la niña podrá seguir viviendo con sus padres.

Consultamos a un pediatra que no está relacionado con este caso, el doctor José Mark Rub, dijo que “en la literatura no está que tienes que ir de inmediato a un hospital si no hay síntomas, pero si dice que tienes que observarlo. Si hay tos, falta de aire y confusión, tienes que acudir inmediatamente al hospital”.

El ahogamiento en el agua es la muerte accidental más común en los niños de 1 a 4 años y una de las primeras cinco causas en niños de cualquier edad.

Los padres de la niña salieron libres sin fianza y ahora el caso pasa a una corte de familia.