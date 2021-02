Acusado de secuestro, extorsión y asalto agravado

Arrestan a joven que supuestamente secuestró y extorsiono a un joven al noroeste de Miami. La víctima asegura conocer a su presunto agresor.

Jefry Moreno, dijo: “estuve traumado, todavía estoy traumado, no sé si un amigo de él, no me preocupo de eso. Estuve con miedo todas las veces, no sabía que hacer no salía a la calle”.

Atemorizado, asegura sentirse Jefry Moreno, luego de ser víctima de un supuesto secuestro a mano armada y extorsión el pasado 14 de noviembre del 2020, cuando se encontraba a las afueras de su casa ubicada en la 20 avenida del noreste y la segunda calle de Miami.

Irma Moreno, abuela de la víctima, dice: “cuando paso esto en noviembre que vi a mi hijo nervioso y desesperado, estaba nerviosa no me gustan los problemas y un delincuente los puede matar o algo”.

“Yo me siento bien ahora, pero ese día estaba fuera de mi casa y el estaba en un carro y me dijo que me iba a dar algo”, dice Moreno.

Cuando el joven se acercó al vehículo pasó lo inesperado.

“Cuando me acerque al carro tenía una pistola en la ventana y me dijo metete al carro te voy a llevar a un lugar”.

A punta de pistola según Moreno, su propio amigo identificado como Rodrigo Marín de 24 Años lo secuestro junto a otros dos sujetos que no reconoció, lo amenazo y lo obligó a sacar dos mil dólares de su cuentas en money order, en un supermercado cerca del área.

“Me llevó al Publix y me dijo sino haces esto por mi vas a ver lo que te va a pasar a ti y tu familia. Ellos me estaban diciendo no digas nada, me pedía mi teléfono, abriendo mis cosas, pon tu pin, no sabía qué hacer solo decía ojalá que no me disparen, que no me hagan daño no le hagan daño a mi familia”.

Moreno y su presunto atacante que ahora enfrenta cargos de secuestró con arma de fuego, Y extorsión, aparentemente eran amigos desde la escuela.

“El sabía donde vivía, el carro que tengo se lo compré y trabajé con él también y sabía mi información. Yo le conocía todos amigos, los llevaba a la casa y los recogía, pero ese muchacho nunca me dio confianza”, dice la víctima.

Las autoridades están buscado a otros dos sujetos que estuvieron involucrados en este asalto, además podría haber más víctimas. Si alguien tiene alguna información relevante no dude en comunicarse con la línea de alto al crimen del condado Miami- Dade 305-471-8477.