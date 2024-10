Acusado de intento de asesinato tras incendio provocado

Un hombre de 38 años, identificado como Yunier González, ha sido arrestado como principal sospechoso de un incendio en un vecindario de Westwood Lake.

Según el informe policial, Yunier González sufre de varios trastornos mentales, entre ellos esquizofrenia, y en el momento de los hechos estaba atravesando una grave crisis.

Su novia, Gretchen Avilés, ha dado su testimonio, subrayando que su pareja llevaba un mes sin poder acceder a sus medicamentos. Esta situación podría haber intensificado su estado de confusión y paranoia, elementos clave en el caso que la defensa intentará presentar ante la corte.

Avilés explicó que González había estado divagando sobre el secuestro de sus padres, llegando a convencerse de que estaban siendo retenidos en la casa de su vecina.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Él se sentía que le estaban haciendo bullying, que habían secuestrado a su familia, y eso le generaba ansiedad”, comentó Avilés, quien asegura que no tiene pruebas directas que vinculen a su novio con el incendio: “De eso a que él haya provocado el incendio, a mí no me consta. No me lo dijo, no lo vi”.

El suceso que llevó al arresto de González tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la policía y los bomberos acudieron a una residencia en llamas, propiedad de la vecina de González.

Las autoridades sostienen que el incidente fue captado por una cámara de vigilancia. Según este material, el acusado se acercó a la vivienda de la víctima portando un contenedor rojo. Poco después, fue visto vertiendo lo que parecía ser combustible cerca del cobertizo en el patio trasero, y prendiendo una camisa que desencadenó el fuego.

Yanier Ríos, amigo del acusado, dice que la situación fue confusa. “Cuando sucedió el fuego, empecé a gritar y llamar a la gente: ‘¡Fuego! ¡Corre, corre!’”, comentó Ríos.

Gretchen Avilés destacó que su novio “es un paciente esquizofrénico, cabe la posibilidad de que haya tenido un episodio mental que lo haya llevado a actuar de forma impredecible”.

De acuerdo con Avilés, aunque González pudiera estar implicado en el primer incendio, ella sostiene que su novio no tuvo nada que ver con un segundo incidente de fuego ocurrido en las cercanías, pues asegura que él no había salido de casa en ese momento. “Espero que investiguen el segundo [incendio]… porque el primero, no puedo decir nada, no lo vi. Pero del segundo, sé que él no fue, porque estaba aquí conmigo”, insistió Avilés.

Por el momento, Yunier González permanece detenido en la cárcel TGK, sin derecho a fianza, a la espera de que se realice su juicio.