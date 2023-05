Acusado de homicidio se quita el grillete electrónico y escapa por segunda vez de la justicia

Yuly Sardiñas no tiene consuelo tras saber que el hombre acusado en relación a la muerte de su hijo, acaba de huir de las autoridades tras retirarse el grillete electrónico con el que era controlado.

"Lo que pueda experimentar una madre en un momento como éste, lo estoy experimentando yo. Es el dolor más grande que una persona pueda tener: el dolor de perder lo que uno más ama en la vida, un hijo", revela Sardiñas, cuyo hijo murió en un choque vehicular el pasado 22 de junio de 2020.

El joven Carlos Morales Sardiñas murió en un accidente vehicular, por el cual fue arrestado Christian José Díaz Flores. "Lo llegan a coger, después de un año prófugo y le ponen una fianza. Y hace unos días volvió a escapar de la justicia", precisa Sardiñas.

El sujeto que conducía bajo los efectos del alcohol el día del accidente en el que mató al adolescente, estuvo prófugo de la justicia por un año, luego fue apresado pero se le concedió fianza y arresto domiciliario por dos años hasta el momento juicio, pero ahora se ha escapado nuevamente al retirarse el grillete.

En corte, un año después del incidente, a Díaz Flores, de origen venezolano, la jueza le impuso una fianza combinada de 110 mil dólares mientras esperaba su juicio. En cambio el hombre tuvo que entregar su pasaporte y fue sometido a arresto domiciliario.

La madre del joven solo pide justicia a 3 años de la muerte de su hijo.

En corte de fianza a la jueza se le oyó decir que el acusado debía mantenerse "con monitor GPS, con condiciones estándares. La jueza ha indicado que usted representa riesgo de huida, y que usted mató a una persona por manejar borracho", le dijeron.

Según Yuly Sardiñas, este lunes recibió una llamada de la oficina de la Fiscal Estatal para Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, en la que le dijeron que Díaz Flores se había quitado el grillete electrónico y se había dado a la fuga nuevamente.

Y ahora ante esta nueva situación, la madre del joven fallecido solo tiene preguntas que acentúan su tristeza.

"¿Cómo el sistema puede hacer las cosas así? Me pregunto, ¿tendré la suerte de que algún día se haga justicia? Un niño de 18 años, con un futuro … le encantaba la vida, reír, nunca estaba bravo ni molesto… y que haya perdió su vida así y que esa persona siga viviendo, disfrutando … y que no se haga justicia. Eso me parece algo muy cruel", remarca la madre entre lágrimas.

Y aunque Yuly Sardiñas cree que la justicia le ha fallado, ella confía en la justicia divina. "Lo único que le digo es que si algún día la justicia no hace justicia porque no lo encuentran, él no se va a escapar de su destino y tendrá la peor justicia que una persona pueda tener, que es la de ese que está allá arriba".