Acusado de asesinato en primer grado tras presuntamente disparar contra una casa

El pasado 23 de febrero en una calle de West Palm Beach, un hombre a bordo de un vehículo disparó repetidas veces hacia una casa quitándole la vida a otro hombre. Tres meses después, las autoridades lograron arrestar al sospechoso.

Una persecución entre oficiales de la oficina del alguacil del condado Martin y Jamarquis Williams que comenzó en el condado Palm Beach, terminó en el condado Martin sobre la autopista I-95.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Williams es sospechoso de haber disparado desde un vehículo en movimiento hacia una casa ubicada en la cuadra 1500 de Suwannee Rd en West Palm Beach, el pasado 23 de febrero.

Según la policía una de esas balas impactó a un hombre que murió en el hospital tras haber sido llevado a emergencias por sus familiares.

Una mujer que vive en la misma cuadra donde todo ocurrió, asegura que oyó más de 10 disparos esa noche.

María López dice que oyó los disparos “uno tras otro, uno tras otro, no hubo distancia, sonó pas pas pas pas!”

Williams, de 19 años de edad, fue arrestado y presentado ante un juez de fianza. El hombre que conducía el vehículo, al que se le ve saliendo por la ventana trasera, también fue arrestado y enfrenta cargos por huir de agentes de la ley.

La vecina que oyó los disparos, asegura que desde ese día, la zona ha estado más tranquila.

“Solo que ahí seguro siempre está pasando algo, en esa casa aquí ... yo no he escuchado más nada solo ahí se escuchaba de ese día para acá, ya no se escucha nada, ya no hemos escuchado nada”, precisa la vecina del lugar.

Williams quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado será transferido del condado Martin a la cárcel del condado Palm Beach.