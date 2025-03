Acusado de asesinar a mujer en la I-95 había sido arrestado previamente por violencia con otra mujer

Acaban de revelarse imágenes tomadas de una cámara corporal que muestran a un hombre acusado de asesinar a una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la autopista Interestatal 95, que había sido arrestado el año anterior por presuntamente arrastrar y secuestrar a otra mujer con la que tenía una relación en ese momento.

Los videos muestran el arresto de Lorent Pion en marzo de 2023, cuando la policía dijo que fue captado en un video de vigilancia afuera de un club de Miramar persiguiendo a su entonces novia, arrastrándola por el suelo y obligándola a subir a su auto.

Pion se ve esposado y en la parte trasera de una patrulla de la policía. Otra cámara corporal mostró a un testigo que le dijo a los oficiales que la mujer estaba gritando y rogando por alguien que la ayudara.

Esta semana, Pion fue acusado del asesinato en diciembre de otra mujer identificada como Nahomi Cittadini, quien fue encontrada al costado de la I-95 cerca de Ives Dairy Road, desnuda y golpeada.

Los investigadores dijeron que Pion la golpeó repetidamente al costado de la carretera mientras ella intentaba defenderse. Luego, supuestamente, arrastró a Cittadini hacia el carril de tráfico de extrema derecha para que los autos la esquivara y luego se alejó caminando.

Cittadini luego se arrastró de regreso al arcén de emergencia y él la golpeó nuevamente, dijeron los investigadores. La siguiente vez que Pion la arrastró hacia la carretera, un automóvil la atropelló y murió.

Unos meses antes, otro video mostró una pelea entre Cittadini y Pion en Miami Beach en agosto de 2024, en donde él la golpeaba violentamente y la arrojaba al suelo.

En ese momento, fue captada por una cámara corporal diciéndole a la policía que no pasó nada.

A principios de esta semana, la madre de Cittadini habló sobre los cargos contra Pion y la relación que tenía con su hija. "Eso no se le debe hacer ni siquiera a un animal", dijo María Benítez. "No sé qué le pasaba por la cabeza… Él, a juzgar por las imágenes de lo que estaba haciendo, parece tener fobia a las mujeres porque no lo entiendo".

Pion está detenido en la cárcel del condado de Broward y se espera que sea trasladado a Miami-Dade para enfrentar un cargo de asesinato.