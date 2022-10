Actor Lin Manuel Miranda en campaña por los demócratas

A 19 días de las elecciones de medio término, demócratas y republicanos recurren a diferentes estrategias para seducir al votante latino. Los candidatos buscan la mayor cantidad posible de electores, y los artistas vuelven a ser como un imán de atracción, sobre todo para los indecisos.

Esta vez fue el talentoso director, escritor y actor, Lin Manuel Miranda, que se sumó a la campaña demócrata en nuestra comunidad y alentó a quienes aún no se deciden para hacer valer suvoto.

En la presentación, artistas de la sociedad actoral de Doral, cantaron temas de musicales compuestos por Lin Manuel Miranda.

En el evento participaron varios candidatos locales como Karla Hernández, que busca ser la próxima vicegobernadora demócrata del estado.

De regreso a Coral Gables, la candidata demócrata para el congreso federal, Annette Tadeo pidió terminar con las políticas que van en contra de la gente, y habló de la feroz contienda que tiene con su oponente.

“Yo he pedido ya debates. Dos en inglés, dos en español, no ha aceptado ninguno porque no quiere responder a su récord donde ha votado en contra de nuestra comunidad una y otra vez”, dijo Taddeo.

“Los Demócratas no están hablando de ese tema porque no les conviene. Pero el que le afecta a todo el mundo, es la inflación, la gasolina, no poder comprarle os zapatos a los hijos los artículos escolares y no poder pagar la renta”, dijo Salazar.

Annette Taddeo busca recuperar uno de los escaños que los demócratas perdieron en 2020 en el congreso nacional. Una reciente encuesta la ubica debajo de la representante María Elvira Salazar. Debería recuperar 6 puntos porcentuales para ganar ese escaño.