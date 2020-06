Activistas piden menos dinero para la policía

Mientras que el departamento de policía de Minneapolis va a ser desmantelado para ser reformado tras el debate que ha surgido por la muerte de George Floyd, hay activistas que tambien piden que se les quiten fondos a los departamentos de policía en todo el país.

En las manifestaciones a través del país de han visto carteles que dicen “Defund the Police”, y esto inspira el apoyo de algunos, y el rechazo de otros.

Quitarles fondos a los departamentos de policía, para algunos quiere decir eliminar lo que se conoce como “la ley y el orden”, pero es un concepto mucho más complejo.

Hay activistas que defienden que se destinen menos fondos para las prácticas de las fuerzas de seguridad y más para la prevención y otros programas críticos.

Barbara Jordan, Comisionada de Miami Dade dice que “Están llamando a la policía para casos de enfermedad mental cuando ellos no están entrenados lo suficiente en este campo dice la comisionada Barbara Jordán en vez de llamar a la policía para esto quizás se debe reinvertir parte de los fondos para programas para los enfermos mentales o para los drogadictos”.

Mientras que el presidente del sindicato de la policía de Miami apunta a programas comunitarios que el considera son esenciales para la policía.

El grupo de activistas Circle of Brotherhood o Circulo de la Hermandad dice preferir no entrar en el debate porque considera que hay muchos aspectos que no están claros.

El Circulo de la Hermandad participa en entrenamientos con los agentes nuevos de varios departamentos de la policía del condado Miami Dade antes de que comienzan a patrullar en las comunidades afroamericanas

Eliminar los fondos de la policía no es algo que se está considerando en Miami-Dade, pero el próximo martes la comisión va a discutir reestablecer un panel de ciudadanos independiente para investigar quejas contra la policía, algo que ahora tiene al apoyo del alcalde.