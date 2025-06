Aceptan la reunificación familiar en el caso de la madre deportada a Cuba hace casi dos meses

Renace una luz de esperanza para una familia de origen cubano, residente en Tampa, separada en el mes de abril pasado, por una orden de deportación.

La cubana Heydi Sánchez fue deportada a la isla hace casi 50 días, dejando en EEUU a su bebé de 15 meses -en ese entonces-, y a su esposo y padre de la menor, quien ahora comenta “hoy tuvimos la entrevista para lo de la reclamación, de Heydi y me aceptaron”, remarca emocionado Carlos Yuniel Valle.

Desde Cuba, la madre cubana explica: “Por fin gracias a dios después de tanto tiempo esperándolo, mi esposo tuvo una cita en las oficinas de inmigración donde gracias a dios aceptaron la reunificación familiar”.

Heydi y su esposo ciudadano estadounidense, habían iniciado hace más de dos años, el proceso de reunificación familiar, pero fue deportada a Cuba sin la oportunidad de completar su trámite, tras asistir a una cita migratoria en Tampa.

Ella desesperada contaba por video llamada, que su dolor más grande, era dejar atrás a su pequeña hija, quien aún se alimentaba de su leche materna cuando las separaron.

Entre lágrimas la madre comenta refiriéndose a su bebé: “Ella no sabe, me pregunta: ‘mamá trabajando’. Y yo le digo: ‘si mi amor’. Y me dice ‘ven’. Ahí tengo que cerrar el video y se me parte el alma en dos y no sé qué le pueda decir o explicar por qué no estoy junto con ella”.

Aun cuando ya fue aprobada la petición de reunificación, y su caso se encuentra activo en el Centro Nacional de Visas, el reencuentro familiar, podría tomar algunos meses.

“Yo sé que esto aún no termina, simplemente fue aceptada la petición, hay que seguir un proceso. Tengo que ir a una entrevista en la embajada de Cuba, espero que no haya ningún problema, dios mediante”, reconoce Heydi.

La abogada de inmigración, Claudia Cañizares, apunta que a eso se suman, la tramitación de dos perdones migratorios. “El perdón I212 y el perdón 601, uno para quitar la orden de deportación y el otro para quitar la presencia física ilegal”.

Cañizares dijo que dicho trámite en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, puede tardar años pero intentarán procesarlo de forma expedita. “El tiempo promedio de ambos perdones que se van a procesar juntos sería de uno a tres años”.

Aunque la esperanza de regresar a Cuba está perenne, pero las citas para las citas consulares en La Habana aún no están disponibles y la opción de ser denegada es una posibilidad.