Accidente fatal en la I-95 a la altura de Pompano Beach genera cierre de la vía

Un accidente faltal en la autopista I-95 en Pompano Beach, generó el cierre de la vía en sentido norte a la altura de Atlantic Blvd y Copans Road esta mañana alrededor de las 6:15 a.m.

Autoridades aconsejan no transitar por el área temprano en la mañana, mientras levantan el accidente. Por los momentos no se han dado detalles de las personas ni los vehículos involucrados. Se esperaba que los carrilles se fueran abriendo cerca de las 7:00 a.m.

Es una noticia en desarrollo, regrese a Telemundo 51 para más información.