Accidente fatal en Fort Lauderdale genera retrasos cerca de Las Olas Boulevard

Un accidente de tránsito fatal en la ciudad de Fort Lauderdale obligó al cierre de los carriles hacia el este en Las Olas Boulevard la mañana de este viernes.

La policía de la ciudad, que se encontraba en la escena del accidente en la intersección de la carretera A1A y las Olas Boulevard, informó que los carriles y el puente que se comunica con el boulevard permanecían cerrados y se esperaban retrasos.

La vía fue reabierta cerca de las 11:30 a.m. de acuerdo con la policía.

#FLPD #TrafficAlert #Update This incident involves a fatal crash and delays are expected for some time. The eastbound lanes of East Las Olas Blvd at the bridge are also shutdown. Motorists should use Sunrise Blvd to access the beach. @FLFR411 @FTLCityNews