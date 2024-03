Accidente que involucra a una moto obliga al cierre de una salida de la I-95 en Broward

Un accidente de tránsito que involucra una motocicleta cerca de una de las rampas de salida de la autopista I-95 en Broward, lo que se espera genere demoras en la zona.

La rampa de salida 23 en la autopista I-95, en sentido norte, a la altura de Griffin Road fue cerrada debido a un choque que involucra a una motocicleta, informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés). En la escena también se ve muy cerca de la motocicleta un autobús de transporte público.

Oficiales de BSO se encuentran en el lugar investigando el choque, mientras el acceso desde la autopista y la calle en ese sector permanece cerrada.

Se pide a los conductores buscar vías alternas.

TRAFFIC ALERT: The northbound I-95 ramp at Griffin Road is shut down until further notice. BSO deputies are on scene investigating a crash involving a motorcycle. Motorists should seek alternate routes. pic.twitter.com/5RHSiQDY4f— Broward Sheriff (@browardsheriff) March 11, 2024