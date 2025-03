Accidente con policía deja dos mujeres heridas, una en estado crítico

Un oficial de la Policía de Miami y dos mujeres fueron trasladadas al hospital el sábado por la noche tras un accidente ocurrido en Flagami. Según las autoridades, el accidente ocurrió cerca de la calle 77 del noroeste y la Cuarta Avenida.

El reporte oficial, el oficial se desplazaba en dirección este, cuando el automóvil gris, que circulaba en sentido oeste, intentó girar a la izquierda, provocando la colisión. El impacto fue tan fuerte que la patrulla perdió el control y terminó subiéndose a la acera, atropellando a dos mujeres que se encontraban en la zona peatonal.

La policía informó que el coche del oficial chocó contra otro y que las dos mujeres que estaban caminando por la acera cuando fueron atropelladas. Ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital y una permanece en estado crítico.

El conductor del automóvil gris recibió atención médica en el lugar, mientras que el oficial herido también fue llevado al hospital, aunque se encuentra estable.

Personas que presenciaron el choque de los vehículos dijeron: "Estaba buscando a mi perro y escuché a la policía y un fuerte estruendo", dijo un testigo. "Me sentí triste, me siento mal por quien sea. Me siento mal por la familia; nadie merece que les pase esto".

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del choque. En este momento, están recopilando testimonios de testigos y revisando videos de vigilancia para determinar si hubo alguna violación a las normas de tránsito o si el giro del vehículo gris fue indebido.

Las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información relevante sobre el suceso que colabore con la investigación para esclarecer los hechos lo antes posible.