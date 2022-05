Abuela estafada con falso secuestro de nieta

Es la típica forma de estafa de la que tanto se ha hablado.

Una llamada que informa del accidente vehicular de un ser querido y que para que quede libre tiene que pagar dinero.

Fue precisamente lo sucedido a una señora quien en exclusiva habló con Telemundo 51, para que otras personas no pasen el mal momento que aun la entristece.

Porque yo pensé que yo tenia que salvar a la niña a como diera lugar. A como fuera. Yo no podia quedarme de brazos cruzados”.

Y es que a esta abuela de 84 años, de quien preservamos su identidad, recibió una llamada el pasado martes de quien pensó era su nieta. La que minutos antes había dejado en su hogar. La hizo reaccionar, siendo víctima de una estafa.

“Mima tuve un accidente. Con la misma me la quitan a ella y se me pone un hombre. Es que chocó con una camioneta que venia llena de armas, de drogas, de trafico humano, pero ella se puso muy nerviosa y miro todo. Para sacar a su nieta de este problema tiene que poner 5000 dólares. Ya cuando tenga el dinero en mis manos. ¿qué hago? ¿dime qué hago?. Me vas a salir y en ese momento te vas a dirigir a un lugar publicó para que yo te pueda ver”.

Parte de la conversación de unas dos horas, que incluyó negociar y buscar un lugar de envío, quedó grabada por la cámara de vigilancia de su hogar., dijo:

Mike Vega de la policía de Miami, dijo:

“Esto es un scam que sucede bastante a las personas mayores que están recibiendo estas llamadas es de que si alguien le pide que tiene que hacer un wire transfer ir a otro local a hacer un transfer de dinero esto es un scam esto es algo que no es correcto”.

“Todavía estoy mal, porque ayer me pase todo el día llorando y desesperada”.

Ante la pregunta de ¿qué dinero le dio?, dice: “1000 dólares”

La señora denunció el hecho a las autoridades. El dinero fue enviado a Cuernavaca, México. Ni siquiera a los estados unidos.

Es un tipo de estafa en el que las autoridades insisten nunca enviar dinero.