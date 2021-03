Abren investigación a centro de vacunación en el sur de Florida

Sin tener en cuenta ningún criterio de elegibilidad, un sitio de vacunación de Florida que tenía pocos candidatos elegibles para recibir la vacuna este sábado, presuntamente comenzó a inocular a los adultos que quisieran la inyección,.

Cientos de personas esperaron todo el día para vacunarse en un centro ubicado en Florida City el domingo, aunque ninguno de ellos cumplía con los criterios establecidos, pero aseguran haber escuchado que el sábado muchos sí recibieron la vacuna.

La policía tuvo que calmar a la multitud que se encontraba en el centro de vacunación pues las directrices emitidas por el gobernador de Florida obligan a disponer la vacuna solo a personas de 65 años o más; trabajadores médicos de primera línea, así como policías, maestros y bomberos mayores de 50 años; y jóvenes con cartas del médico que especifique el peligro que corre el paciente en caso de contraer el coronavirus.

Los voceros de FEMA confirmaron que a diferencia de lo que ocurrió el sábado, en el centro no vacunarían a quienes no califiquen. “Es un rumor que vino a través de un celular, de un mensaje de texto. Pero no tengo información de que ayer se hayan vacunado personas. El estado ha estado trabajando y la prioridad es para personas mayores de 65 años”, dijo Carmen Rodríguez, portavoz de FEMA.

Según FEMA, ellos apoyan y financian, pero las reglas que se siguen son las del gobernador del estado.

La senadora estatal Annette Tadeo tuiteó afirmando que en el centro de Florida City si se estaba vacunando a todos, pero mas tarde tuvo que aclararlo.

“Dos tercios de la vacuna no se están usando cuando no hay gente que se aparece para vacunarse. Hay que aprovechar las vacunas, y vacunar a quien sea”, dijo la senadora estatal Annette Tadeo.

En el campus north de Miami Dade College, así como en Florida City y en el centro de Sweetwater, los requisitos son los mismos por ordenanza estatal: