Abren inscripciones para Plan 8 de vivienda en Hialeah

La Autoridad de Vivienda de Hialeah (HHA) abrió las inscripciones para entrar a una lista de espera limitada para Housing Choice Voucher (“HCV”) (Vale de elección de vivienda), conocido como Plan 8, específicamente para el Programa Mainstream.

Esta inscripción es únicamente para personas y familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad del programa. HHA comenzará a aceptar inscripciones a través de su página web el dia 6 de marzo del 2020, a las 12:01 a.m., y permanecerá abierto solo para solicitantes calificados para el Mainstream hasta completar las solicitudes disponibles, que en este caso son un máximo de 200, según anunció la Autoridad Única de Vivienda de Hialeah.

Los criterios de elegibilidad para poder inscribirse en el programa y optar a los beneficios, son los siguientes:

1) Una familia elegible compuesta por una o más personas con discapacidad que no sean de edad avanzada, las cuales pueden incluir miembros adicionales que no sean personas de edad avanzada con discapacidad. Una familia en la cual el único miembro sea un menor emancipado no se considera una familia elegible.

2) Una persona con discapacidad entre las edades de 18 y 61 años.



HHA explica que adoptó una preferencia para aquellas personas y familias compuesta por adultos que no sean de edad avanzada, quienes sufran de una discapacidad documentada y se encuentren en una etapa de transición, saliendo de una institución o de un entorno segregado, y estén en grave riesgo de institucionalización. Además, aquellos que actualmente se encuentren experimentando una falta de vivienda o que haya sufrido anteriormente la falta de una vivienda y sea actualmente cliente de un proyecto de vivienda de apoyo, o de reubicación rápida, o se encuentre en riesgo de quedarse sin hogar.

Para mayor información sobre elegibilidad y requisitos del programa puede visitar la página web: www.hialeahhousing.org